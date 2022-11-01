الترفيـة والسلبيـة

آراء

كلنا والحمد لله مسلمون كما كان اجدادنا واباؤنا وهو ديدن اهل الكويت منذ نشأتها والكل يعرف جيدا الحلال والحرام والجميع يعمل وفق الشريعة الاسلامية كحاكم ومحكوم والكل يعي جيدا للعادات والتقاليد وفق ما يخدم الكويت واهلها وللكل حدود بالحرية الشخصية والعامة وجميعنا نعرف بصورة كبيرة وممتازة ان حريتنا تقف عند حدود حرية الآخرين، ولكن قبل 16 صوت مجلس الامة الكويتي المعروف بمجلس 2006 تم تشكيل لجنة مؤقتة (الظواهر السلبية) ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا هذه اللجنة تعمل ونحن لسنا ضد عمل اي لجنة مؤقتة رأها مجلس الامة الموقر تخدم البلاد والعباد ولكن والكلام هنا في ولكن.

تم تشكيل اللجنة المذكورة من اجل امور محدده ظهرت بالعالم كله والكويت جزء صغير من هذا العالم حيث نتأثر ونؤثر وكان الغرض من انشائها (تفعيل دور المدرسة في التربية وترسيخ القيم الإيجابية وتطوير دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس ومعالجة ظاهرة التحول الجنسي وظهور بذرة عبدة الشيطان وعملها كان يقتصر فقط على مطالبة المسؤولين بأداء دورهم لحماية النشء وتجنيب البلاد شر الخراب) وتم الشد والجذب بين مؤيد ومعارض للجنة المذكورة بحيث وصل الامر لصراع علني على وسائل الاعلام المحلية مما خلق نوعا من التشنج بين ابناء الوطن الواحد، ومع مرور الوقت باتت اللجنة تتدخل بكل شيء يخلف الفرح والترفيه للكويتيين وبات كل شيء حرام وعيب ولا يجوز ان يعمل، مما جعل الكويت تتأخر عن بقية دول المنطقة بالفن الراقي والثقافة المحترمة وبات الوطن خالياً من ابسط اوجه الترفيه وبات عدد من اعضائها يلبسون ثوب الوصي على اهل الكويت وانهم هم المنجدون والصالحون ومن يعارضهم يكون في مصاف الشيطان! والسؤال هنا بعد 16 عاماً من تأسيسها ماذا قدمت اللجنة المؤقتة للكويت بما يخص المخدرات وكيفية الحد منها وطرق علاجها على الصعيدين الرسمي والاهلي؟ الجواب لا شيء سوى التصريحات والكلام الناري الذي يشق المجتمع الواحد بين مؤيد ومعارض، وجعل من يعارض وصايتها على المجتمع عدوا ومحاربا للقيم والعادات الإسلامية المحافظة التي جبل وتربى عليها المجتمع الكويتي، وبات عملهم بعيدا عن العمل النيابي وهو الرقابة والتشريع وتحولوا لمراقبين واوصياء على الكويتيين وبات تدخلهم مثل العصا التي توضع في الدولاب الدائر وحالنا اليوم ثقافيا وفنيا وترفيهيا وسياحيا هو خير دليل على اننا بتنا بآخر الطابور الخليجي والاقليمي ولا احب ان اذكرعالميا لأننا سنكون بالكويتي (بالتلش)، ولذا اكرر واردد كلنا ككويتيين ضد الظواهر السلبية بداية بالمخدرات ومرورا على العلم الملون بالوان الطيف والتحول الجنسي وكل ما يخالف عادات وتقاليد اهل الكويت ولكن لا نقبل بالوصاية علينا والحد من حريتنا الشخصية وان نعمل بحديث سيد الخلق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وأن اخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا) فخلونا تعيش بالاحترام المتبادل ومن في اعلى السفينة يحب ويحترم من في اسفلها والعكس لان الوطن يبنى ويتقدم بسواعد الكل والجميع سواسية بحب الوطن الاسلامي والليبرالي والسني والشيعي والحضري والقبلي فكلنا نرفض السلبي وكلنا نبي الترفيه والوناسة ونعود كما كنا مركزا للفن والثقافة وان يعمل كل واحد بمكانه وينجز الدور الخاص فيه من دون ان يطامر على ادوار البقية.

وبالختام نذكر السادة نواب الامة الكرام ان الدستور كفل الحريات والعدل والمساواة بالمادة 7 من الدستور (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) وبالمادة 30 من الدستور (الحرية الشخصية مكفولة) فلا تكونوا مخالفين بالدستور وراكضين وراء افكار واجندات هي سلبية وغريبة على اهل الكويت والحافظ رب العالمين سبحانه وتعالى، والحين ما في كلام نقول ونكتبة إلا الدعاء لرب البيت العتيق ان يحمي الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل شيء سلبي وعزيزة يا كويت، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: هل نواب مجلس 2022م سوف يصدقوا بوعودهم الانتخابية؟ الجواب بهذا المثل العراقي القديم (كتلو ربعه وهو يتحزم)، بس انت يا مواطن قولي متى راح تيوووز عن الاخبال؟

