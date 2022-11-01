السندات التنفيذيــة

آراء

إن دراستي في قسم القانون التابع لكلية الدراسات التجارية منحتني فرصة كبيرة للتعرف على جوانب القانون الكويتي بجميع أنواعه وتفاصيله بصورة ممتعة، من خلال العديد من المقررات الدراسية، ومنها مقرر مرافعات (2) للدكتور يوسف الأنصاري، والذي نتطرق فيه إلى العديد من أحكام التنفيذ المدني، ومنها السندات التنفيذية والتي سنتطرق إلى تعريفها بصورة مبسطة في هذا المقال.

إن الإدارة العامة للتنفيذ من الإدارات المهمة لتقديم المساعدات القضائية والقانونية لأي مواطن ودائن يطالب بحقوقه، ولابد أن يكون مع هذا الدائن ما يثبت حقه حتى تباشر السلطة العامة والممثلة بالإدارة العامة للتنفيذ واجبها في القيام بإجراءات التنفيذ ضد المنفذ، وهذا ما يعرف بالسند التنفيذي.

وبمعنى آخر نستطيع تعريف السند التنفيذي بأنه (ورقة معدة لإثبات حق الدائن، صالحة لأن تكون أساس حقه في إجبار المدين على أداء الحق الموضوعي) والسند التنفيذي هو مستند كاف في حد ذاته لإجراء التنفيذ.

إن القانون بين بأن هناك العديد من أنواع السندات التنفيذية وهي:

(1) الأحكام والأوامر.

(2) المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

(3) الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة مثل:

محاضر إعادة بيع المنقولات المحجوزة بالنسبة للمشتري المتخلف لإبرامه بفرق الثمن.

المحضر المثبت لتعهد الكفيل أو الحارس عند تنفيذ الحكم تنفيذاً معجلا.

محضر التسوية الودية لتوزيع حصيلة التنفيذ.

إن السند التنفيذي قد يكون قضائيا أو شبه قضائي وقد يكون مجرد عمل قانوني يتم بالاتفاق في صورة معينة، وهناك شروط عامة يجب أن تتوافر في الحق المحكوم به في السند النفيذي حتى يصلح لاقتضائه وهي أن يكون:

(1) محقق الوجود: أي حُدِّد الحق الموضوعي الواجب اقتضاؤه وحدد قطعيا أطرافه من دائن ومدين، فإذا كان السند التنفيذي مبهما في تحديد الحق أو تحديد الأطراف فإنه لا يكون صالحا للتنفيذ الجبري.

(2) معين المقدار: وذلك لتحقيق التناسب بين مقدار الحق والمال الذي يجري التنفيذ عليه.

(3) حال الأداء: أن يكون الحق حال الأداء غير معلق على شرط واقف أو مضاف إلى أجل فقبل تحقق الشرط أو قبل حلول الأجل لا يمكن أن تقوم إجراءات التنفيذ في ذلك السند التنفيذي.

وبما أن التنفيذ هو آخر مرحلة من مراحل الحماية القضائية فإذا توافرت هذه الشروط القانونية في السند التنفيذي، جاز التنفيذ، ولا يجوز للموظف القائم بالتنفيذ أن يمتنع عنه أو يعطله لاعتراض المدين عليه، ولإيقاف التنفيذ يجب على المدين اتباع إجراءات معينة لا مجال لذكر تفاصيلها في هذا المقال.

هذا ونتمنى بأن يكون الجميع على درجة وعي ثقافي بالقوانين للمحافظة على حقوقهم، وثقتنا كبيرة جدا بالقانون الكويتي حيث شمل الحقوق المدنية للجميع، كما نتقدم بوافر الشكر والتقدير للدكتور يوسف عبدالله الأنصاري على منحنا فرصة التعامل مع الوسائل الإعلامية والكتابة عن المواضيع التي تفيد تخصصنا الدراسي.

بقلم : علي رياض الشمري