أزمة العقار في الكويت

آراء

تمر علينا مصطلحات نسمعها ويتكلم فيها بعض الاقتصاديين دون أن يدرك الكثيرون معناها وجدواها الحقيقي، فمثلا نسمع عن «قانون التمويل العقاري»، والحقيقة ان هذا العنوان هو عبارة عن اسم آخر لقانون الرهن العقاري المعروف سابقاً.

وللتوضيح فان قانون التمويل العقاري تم اقراره من مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2021 لعرضه على مجلس الأمة الكويتي، وقيل وقتها ان قانون التمويل العقاري للسكن الخاص هو خيار اضافي وليس الزاميا، ومتاح فقط للمشمولين ببرنامج الرعاية السكنية، ويخضع لرقابة ونظم واحكام بنك الكويت المركزي.

وللعلم فان قانون التمويل العقاري يسمح للبنوك الكويتية المحلية بدعم المنظومة الاسكانية للدولة وفق نظام الرهن العقاري.

ويسمح القانون بشراء أو بناء أو زيادة أو توسعة أو ترميم عقار السكن الخاص المستفيد بالرعاية السكنية ويكون التمويل بنظام رهن العقار وليس بضمان الراتب. ويجب ان نضع خطا تحت عبارة رهن العقار.

وهذا القانون يستغل السيولة الموجودة لدى البنوك المحلية في زيادة قيمة القرض الاسكاني من 70 الفا الى 140 الف دينار والسبب عدم قدرة بنك الائتمان من تمويل اكثر من 30 الف قسيمة سكنية في فترة زمنية واحدة وهذا القانون سيساعد الدولة على تحرير مزيد من الاراضي.

وقالوا وقتها أيضاً ان الجهة المانحة للتمويل ليس لها الحق في عدم الموافقة على تصرف المستفيد في العقار المرهون.

ويخشى المواطنون الكويتيون من أن البنك الممول سيلجأ الى بيع العقار المرتهن في حالة تعثر المواطن عن السداد. وهذا في الغالب ما سيحدث.

لذلك نرى من وجهة نظر قانونية بحتة أنه على المشرعين في مجلس الامة والحكومة ان ينتبهوا جيدا الى بنود هذا القانون.. فلابد ان نضع تشريعات تحمي المواطن.

فعلى سبيل المثال إذا تعثر المواطن في السداد بعد أن سدد ربع قيمة العقار او نصف قيمة العقار فلابد من تشريع يضمن له ان يسترجع قيمة الاموال التي دفعها.. فلا يكون من حق البنك ان يبيع العقار بأي سعر او في المزاد العلني ويبيع بالمبلغ المتبقي للبنك ويطلع المواطن المتعثر صفر اليدين ما كو شي، وهذا ما يحدث في بعض الدول العربية وتجد بعض المسؤولين في هذه البنوك هم المشتري الحقيقي للعقار المتعثر.

لذلك نرجو من المشرعين والمسؤولين الانتباه الى هذه النقطة جيدا حتى لا نصل الى هذا الوضع.

