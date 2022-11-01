توتنهام يبحث عن نقطة.. ونابولي أقرب إلى الصدارة

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يُمني توتنهام الانكليزي النفس بحجز مقعده في الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفاً على مرسيليا الفرنسي الساعي بدوره إلى الطموح ذاته اليوم ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في المسابقة. كما يلتقي في المجموعة ذاتها سبورتنغ لشبونة البرتغالي مع فرانكفورت الألماني وكلاهما يبحث عن الفوز لضمان تأهله. وتعتبر المجموعة الرابعة الوحيدة التي لم يضمن أحداً بها التأهل إلى ثمن النهائي بعد، إذ يملك الفريق الانكليزي المتصدر 8 نقاط، ويأتي بعده لشبونة وفرانكفورت بـ 7 نقاط، ثم مرسيليا 6 نقاط. وضمن 12 فريقا بالفعل حضورهم في ثمن النهائي، هم بايرن ميونخ الألماني وتشلسي ومانشستر سيتي الانكليزيان على رأس مجموعاتهم. وكذلك بنفيكا البرتغالي وكلوب بروج البلجيكي وبروسيا دورتموند الألماني وإنتر الأيطالي وليفربول الانكليزي ونابولي الايطالي وباريس سان جرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني من موقع الوصافة، وقد يقفز بعضهم إلى الصدارة في نهاية دور المجموعات.

ويكفي توتنهام الذي يتصدر المجموعة، نقطة وحيدة كي يتأهل لثمن النهائي خلال مباراته في فرنسا مع مارسيليا، الذي يحتاج من جانبه للفوز كي يعبر دور المجموعات. وفي حالة سبورتنغ لشبونة ، فبوسعه الاكتفاء بالتعادل بملعبه جوزيه ألفالادي مع فرانكفورت الذي يجب أن يفوز كي يستمر في دوري الأبطال. وتتضمن هذه المجموعة اثنين من المقاعد الشاغرة، بينما ينتمي أحد المقعدين الآخرين للمجموعة الخامسة ويتنافس عليه ميلان وسالزبورغ، والثاني للمجموعة السادسة وتنحصر المنافسة عليه بين لايبزيغ وشاختار دونيتسك. ويتنافس كلوب بروج وبورتو على الصدارة، إذ يحل الفريق البلجيكي ضيفا على ملعب باي أرينا معقل ليفركوزن اليوم ويجب عليه الفوز إذا كان يريد أن يكون مصيره بيده ولا يضطر لانتظار نتيجة لقاء بورتو وأتلتيكو. وقد ضمن بورتو التأهل بالفعل لكنه سيفعل ذلك من موقع الصدارة إذا تغلب على الروخيبلانكوس ولم يستطع بروج الفوز. ويتكرر هذا السيناريو في المجموعة الأولى، حيث يستقبل ليفربول في ملعبه أنفيلد منافسه نابولي من أجل صدارة المجموعة. ويحتاج «الريدز» للفوز بنتيجة 4 أهداف أو أكثر كي ينتزعوا الصدارة من الفريق الإيطالي الذي فاز في الجولات الخمس السابقة. من جانبه، يبحث أياكس في الأراضي الأسكتلندية عن تأمين المركز الثالث وهو أمر سهل نظريا، حيث ينبغي عليه عدم الخسارة بخمسة أهداف أو أكثر أمام رينجرز.

وبالمثل، لا تزال جميع السيناريوهات مطروحة في المجموعة الثالثة، فمع تصدر بايرن ميونخ للمجموعة وخلفه إنتر في الوصافة، يتواجه الفريقان في ميونخ خلال مباراة تحصيل حاصل.

بينما ضمن برشلونة وصوله إلى الدوري الأوروبي بعد تأمين المركز الثالث، ويزور فيكتوريا بلزن الذي خسر جميع الجولات الماضية.

