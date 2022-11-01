جيرونا أجبر ريال على التعادل

دوليه

تعثر ريال مدريد للمباراة الثانية توالياً، وهذه المرة في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني بالتعادل على أرضه مع ضيفه الكاتالوني جيرونا 1-1 أول من أمس، لكنه استعاد الصدارة من جار الأخير غريمه اللدود برشلونة بفارق نقطة بعدما كان ثلاث نقاط.

ونجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في منح ريال التقدم في الدقيقة 70 إثر سلسلة من التمريرات داخل المنطقة وصلت عبرها الكرة الى فالفيردي الذي لعبها عرضية، فانقض عليها فينيسيوس وأودعها الشباك، مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم والتاسع في جميع المسابقات.

لكن البديل ماركو أسينسيو أهدى جيرونا التعادل عندما لمس الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء تأكد من صحتها عبر «في أيه آر» وانبرى لها الأوروغوياني كريستيان ستواني بنجاح (80). واعتقد رودريغو أنه أعاد ريال الى المقدمة في الوقت القاتل لكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء الى «في أيه آر» لاعتباره أنه ارتكب خطأ على الحارس الأرجنتيني باولو غاتسانيغا الذي صد التسديدة الأولى للبرازيلي ثم المتابعة قبل أن يغمز الأخير الكرة في الشباك وهي بين يدي الحارس (89). وأكمل ريال اللقاء بعشرة لاعبين في ثوانيه الأخيرة بعد طرد الألماني توني كروس بالانذار الثاني، ليكتفي في النهاية بتعادله الثاني للموسم، رافعاً رصيده الى 32 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن غريمه برشلونة. وواصل أوساسونا موسمه الواعد بتحقيقه فوزه السادس للموسم، وجاء على حساب ضيفه بلد الوليد 2-صفر ليرفع رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس موقتاً. وفاز أتلتيك بلباو على فياريال 1-0، و ريال بيتيس على ريال سوسييداد 2-0.

