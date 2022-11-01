أرسنال استعاد الصدارة

دوليه

استعاد أرسنال نغمة الانتصارات والصدارة بفوزه الكاسح على ضيفه نوتنغهام فورست متذيل الترتيب 5-0 أول من أمس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي، فيما أهدى ماركوس راشفورد فريقه مان يونايتد الفوز على وست هام 1-0 بهدفه المئة بقميص «الشياطين الحمر».

وخاض فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء على خلفية تعادل في المرحلة الماضية مع مضيفه ساوثمبتون الذي حرم النادي اللندني من الفوز التاسع توالياً على الصعيدين المحلي والقاري، وخسارة الخميس في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام أيندهوفن الهولندي 0-2. وسمح تعادل المرحلة الماضية لمانشستر سيتي حامل اللقب في تقليص الفارق مع «المدفعجية» الى نقطتين بعد الفوز، ثم انتزع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الصدارة موقتاً السبت بفوزه على مضيفه ليستر سيتي 1-0.

لكن أرسنال استعاد هذه الصدارة بفوزه العاشر هذا الموسم والذي حسمه في الشوط الثاني بعد شوط أول صعب تقدم خلاله منذ الدقيقة الخامسة برأسية البرازيلي غابريال مارتينيلي بعد عرضية من بوكايو ساكا الذي خرج بعدها مصاباً، تاركاً مكانه في الدقيقة 27 لريس نيلسون الذي لعب الدور الرئيسي في حسم النقاط الثلاث بتسجيله ثنائية في بداية الشوط الثاني. وسجل نيلسون الهدف الأول في الدقيقة 49 إثر هجمة مرتدة.

وسرعان ما أضاف نيلسون هدفه الثاني الشخصي له والثالث لفريقه بعد تمريرة أخرى من جيزوس (52)، قبل أن يتحول ابن الـ22 عاماً الى الممرر في الهدف الرابع الرائع الذي سجله الغاني توماس بارتي من خارج المنطقة (78).

وأكمل النروجي مارتن أوديغار المهرجان بهدف خامس سجله في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من داخل المنطقة. وبهذا الفوز الاستعراضي، رفع أرسنال رصيده الى 31 نقطة في الصدارة مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، إحداهما من المرحلة قبل الماضية ضد مانشستر سيتي بالذات. وفي الجهة المقابلة، تجمد رصيد نوتنغهام عند 9 نقاط في المركز العشرين الأخير بعد تلقيه الهزيمة الثامنة للموسم.

