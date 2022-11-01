فوز أتالانتا وهزيمة ميلان لاتسيو

دوليه

عاد أتالانتا إلى سكة الانتصارات وارتقى إلى الوصافة بفوزه 2-0 على مضيفه إمبولي أول من امس، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الايطالي. ومُني أتالانتا في المرحلة السابقة بالخسارة الاولى هذا الموسم بسقوطه على أرضه ضد لاتسيو 2-0. ورفع فريق مدينة برغامو رصيده إلى 27 نقطة على بُعد خمس نقاط من نابولي المتصدر، وضمن الوصافة بعد خسارة ميلان الثالث مع مضيفه تورينو بهدفي الإيفواري دجيدجي والروسي ميرانتشوك (35 و37) مقابل هدف البرازيلي ميسياس (67)، ليتوقف رصيد ميلان عند 26 نقطة.

وفي مباراة أتالانتا سجل هانس هاتيبور الهدف الأول عندما تابع كرة مرتدة في الشباك بسهولة من مسافة قريبة (32). وحصل لوكمان على هدفه الشخصي في الشوط الثاني بعد أن قام بفاصل مهاري مميز داخل المنطقة وتجاوز لاعبين وسدد كرة زاحفة في الشباك (59). وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، قلب ساليرنيتانا الطاولة على مضيفه لاتسيو وهزمه 2-1.

وبهزيمته تجمد رصيد لاتسيو عند 24 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام إنتر، فيما رفع ساليرنيتانا رصيده الى 16 نقطة وبات تاسعاً.

