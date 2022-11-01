انتصار قاتل لأونيون

دوليه

انتزع أونيون برلين صدارة الدوري الألماني بفوزه القاتل على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-أول من امس ضمن المرحلة الثانية عشرة. وقلب نادي العاصمة تأخره بهدف نيكو إلفيدي (33) إلى فوز، بادراكه التعادل قبل 10 دقائق من صافرة النهاية بفضل كيفن بيرنز (79)، قبل أن يضيف هدف الفوز والنقاط الثلاث من الركنية الأخيرة في المباراة عبر الهولندي دانيلو دوكي (90+7). ورفع أونيون برلين رصيده في المركز الأوّل إلى 26 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن بايرن مونيخ حامل اللقب الذي كان تربع على الصدارة موقتاً بفوزه الساحق في ملعبه على ماينتس 6-2. وعاد أونيون برلين إلى سكة الانتصارات محلياً بعدما سقط أمام بوخوم المتواضع 1-2 في المرحلة الماضية، مستفيداً من الحالة المعنوية العالية عقب فوزه الثالث تواليا في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عندما تغلب على سبورتنغ براغا البرتغالي 1-0 الخميس.

وانتصر فرايبورغ بهدفي غريفو (45+1 و61) على مضيفه شالكه ليصعد للمركز الثالث بـ24 نقطة متخطياً بوروسيا دورتموند الذي أصبح رابعاً. وتجمّد رصيد شالكه عند ست نقاط في المركز الأخير. وتعادل كولن مع ضيفه هوفنهايم 1-1.

