أوكسير هزم أجاكسيو .. وليون تجاوز ليل

دوليه

فاز أوكسير على ضيفه أجاكسيو 1-0 أول من أمس في الجولة 13 من الدوري الفرنسي. وسجل حمزة ساخي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة. ويحتل أوكسير المركز 15 مؤقتاً بـ12 نقطة فيما يأتي أجاكسيو في المركز ما قبل الأخير مؤقتاً بـ8 نقاط. وتجاوز ليون عقبة ضيفه ليل بهدف دون رد محققاً فوزه الثاني توالياً بعد غيابه عن الفوز لست مباريات في الدوري. وسجّل لاكازيت هدف اللقاء الوحيد قبل قرابة ربع ساعة من نهاية اللقاء ليلحق بالضيف أول خسارة بعد ثلاثة انتصارات توالياً. وصار رصيد ليون 20 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين عن ليل السابع. كما حقق رين انتصاره الخامس توالياً بفوزه على ضيفه مونبلييه 3-0. وتعادل بريست ورينس سلباً، ونانت مع كليرمون فيران 1-1.