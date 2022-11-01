كاظمة والعربي في «اختبار القوة»

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تستأنف اليوم منافسات الدوري الممتاز بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، تجمع الأولى الكويت المتصدر مع النصر في الساعة الـ 05:30 مساءً على ستاد علي صباح السالم، ويلتقي في الثانية كاظمة الثاني مع العربي في الساعة الـ 07:50 على ستاد الصداقة والسلام.

في المباراة الأولى، يريد الكويت النهوض من عثرته بعد الخسارة أمام السالمية 2-3 والإقصاء من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد، وتحقيق فوز يبقيه في الصدارة، بل وربما يزيد الفارق عن مطارده كاظمة في حال تعثر الأخير أمام العربي في المباراة الثانية.

ويتصدر الكويت جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن كاظمة، لكنه لم يفز في آخر 3 مباريات، فتعادل مع كاظمة 2-2 ومع القادسية 1-1 في آخر جولتين بالدوري، قبل الخسارة أمام السالمية في كأس ولي العهد. وتبدو مشكلة الكويت واضحة جداً في ضعف الخطوط الخلفية حيث استقبل الفريق 9 أهداف في الجولات السبع متساوياً مع التضامن وأفضل من الساحل والقادسية والفحيحيل فقط. وينبغي على المدرب الكرواتي روديون غاسانين «رادان» التعامل مع هذه المشكلة لأن المزيد من التعثرات قد يدفع هو ثمنه خصوصاً أن رئيس النادي خالد الغانم انتقده أكثر من مرة.

في المقابل، خرج النصر هو الآخر من الدور التمهيدي لكأس ولي العهد على يد الساحل بعد الخسارة 1-2. ولا شك أن العنابي الذي يقوده المدرب الوطني محمد المشعان لن يجد فرصة أنسب من مواجهة المتصدر لتجاوز تلك الخيبة والعودة إلى الانتصارات، لكن المهمة بالطبع لن تكون سهلة إطلاقاً. ويحتل النصر المركز السادس برصيد 9 نقاط، وكان قد تعادل في الجولة الماضية مع السالمية دون أهداف.

وفي المباراة الثانية، يمر كاظمة بنفس الحالة بعد الخسارة أمام القادسية 0-2 في الدور ربع النهائي لكأس ولي العهد والمغادرة مبكرا من المسابقة، لكن الأسوأ بالنسبة للبرتقالي أنه لم يظهر بالصورة التي كان عليها في الدوري، وقدم أداءً باهتاً وتلقى اثنان من مدافعيه البطاقة الحمراء، بالإضافة إلى تصريح مهاجم الفريق شبيب الخالدي أن استبداله في اللقاء لم يكن بقرار من المدرب. ولا شك أن أموراً مثل هذه قد تؤثر على استقرار الفريق الطامح للعودة إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقب كأس الأمير ومنافسته الكويت على لقب الدوري في الموسم الماضي، واستمراره في المنافسة هذا الموسم. على الطرف المقابل، يسعى العربي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط تحقيق فوز يبقيه على مقربة من فرق الصدارة، أملاً في تحسن أوضاع الفريق الذي تأهل إلى نصف نهائي كأس ولي العهد بتغلبه على الفحيحيل 2-1. ورغم تحسن نتائج الأخضر منذ استلام البوسني روسمير سفيكو مهمة تدريب الفريق إلا أن الأداء لم يتغير كثيراً، والفريق غير مقنع بالمرة. وربما تكون مواجهة الليلة الاختبار الحقيقي لقوة العربي خصوصاً أنه على موعد مع غريمه التقليدي القادسية في الجولة القادمة.

