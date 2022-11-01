تواصل المنافسات في بطولة سمو ولي العهد للرماية

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تدخل بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية يومها الخامس بإقامة المسابقات في التراب للرجال والناشئين بالرماية على 75 طبقا، إلى جانب مسابقة البندقية هواء 10 امتار للرجال والسيدات، بالإضافة الي التدريب الرسمي لرماية المسدس ضغط الهواء 10 أمتار للرجال والسيدات. وفي هذا الصدد صرح أمين الصندوق في نادي الرماية عيسى البطي بوطيبان أن النادي حريص على توفير كل ما يحتاجه الرامي ليتنافس على البطولات بالشكل الصحيح وهو مطمئن وجل تركيزه على الرماية فقط.

وأضاف أن أعمال الصيانة بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية تجري دائماً على قدم وساق طوال العام، حتى يبقى مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية في اتم الجاهزية لإقامة البطولات المحلية والدولية في أي وقت، وقال: «لا ننسى أن عددا كبيرا من اتحادات الرماية ترغب بإقامة معسكراتها التدريبية هنا نظرا لتوفر جميع الإمكانيات».

وذكر البطي بوطيبان أن الدعم الذي يتلقاه رماة وراميات الكويت والرماية الكويتية من القيادة السياسية تعتبر حافزاً مشجعاً للرماة على بذل كل ما لديهم في تمثيل دولتهم الحبيبة الكويت أفضل تمثيل، وأضاف أن رعاية سمو ولي العهد لبطولة غالية لافتتاح الموسم الرياضي لنادي الرماية هو أكبر دليل على اهتمام القيادة السياسية بهذه الرياضة ولا يفوتنا أن نذكر أنها رياضة الآباء والأجداد التي يجب الحفاظ عليها وتشجيعها وحث الأجيال على ممارستها. وتقدم بوطيبان بالشكر والتقدير الى سمو ولي العهد حفظه الله لرعايته للبطولة، كما شكر الهيئة العامة للرياضة لدعمها المستمر لاتحاد ونادي الرماية. ‎من جانبها، قالت الرامية سارة الحوال انها فخورة بالمشاركة في بطولة سمو ولي العهد، مضيفة أن فوزها بالميدالية الذهبية له طعم خاص لأن الفوز أتى بعد منافسة شديدة من افضل راميات في الكويت، مضيفة أنها تطمح لتمثيل الكويت في القادم من البطولات.

وقالت الفائزة بذهبية السكيت أفراح عادل أن الدعم الذي تلقاه الرماة والراميات من مجلس إدارة اتحاد ونادي الرماية له أكبر الأثر في تهيئة الأجواء المناسبة للرماة للتركيز على الأداء وتحقيق الإنجازات، وأضافت أن الراميات الكويتيات يحققن أرقاما تتيح لهن الدخول في البطولات الدولية، أيا كان مستواها.من جانب آخر، تعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح اليوم مؤتمراً صحفياً بفندق كراون بلازا للحديث عن البطولة واستعدادات نادي الرماية لهذا الموسم ولأولمبياد باريس 2024.

