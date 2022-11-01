ختام منافسات «الكويت الدولية لتنس الرجال»

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اختتمت أول من أمس منافسات بطولة الكويت الدولية للتنس للرجال (M15 ALZAHRA) على ملاعب الاتحاد بمجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس وبمشاركة 53 لاعباً من 16 دولة، فيما حضر المباراة النهائية عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة.

وأسفرت منافسات الفردي عن فوز اللاعب التايلندي بالافوم كوفابيتوكتد بالمركز الأول فيما جاء اللاعب التشيكي دومينيك بالان بالمركز الثاني ، وفي مسابقة الزوجي فاز الثنائي المكون من اللاعبين البريطاني ويليام جانسن وزميله البولندي بوريس زجولا بالمركز الأول وذهب المركز الثاني للثنائي المكون من اللاعبين بكهان أتلينيغريف وزميله إيفان دينيسوف .وفي ختام هذه المسابقة يتبقى بطولة واحدة مماثلة تقام حالياً وتختتم الأحد المقبل وهي ختام سلسلة البطولات الدولية للتنس التي نظمها الاتحاد الكويتي على ملاعبه بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بإشراف الاتحاد الدولي وبمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط التصنيف الدولية .

