«هوكي السيدات» يستعد بقوة لـ «الكويت الدولية»

محلية

يتأهب منتخب هوكي الجليد للسيدات بقوة لمنافسات بطولة الكويت الدولية التطويرية التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 12 الشهر الحالي على صالة نادي الألعاب الشتوية وبمشاركة ست منتخبات بإشراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF).وقال مدير المنتخب محمد العجمي إن لاعبات أزرق الهوكي جاهزات تماما لتقديم مستوى متميز في هذه البطولة الكبيرة التي تضم منتخبات لوكسمبورغ والامارات العربية المتحدة وايرلندا وكولومبيا وأندورا والكويت.

وأضاف العجمي ان النادي أقام معسكرا تدريبيا للمنتخب الصيف الماضي في تركيا قبل خوض اللاعبات منافسات الدوري في بداية أكتوبر الماضي، موضحا أنه تم تكثيف التدريبات في الفترة الأخيرة من خلال معسكر داخلي على فترتين صباحية ومسائية لضمان دخول اللاعبات في البطولة بأتم الجاهزية.وأوضح ان هذه البطولة ستعمل على تطوير المستويات الفنية للاعبات أزرق الهوكي وصقل مهاراتهن الفنية في اللعبة مشيدا بحرص مجلس إدارة النادي على دعم الرياضة النسائية في كافة ألعابه الشتوية.

من جانبها قالت اللاعبة يارا العنزي ان هذه البطولة تعد فرصة متميزة للاعبات الكويتيات لمواجهة منتخبات قوية لاسيما من قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية «ما سيكون له مردودا إيجابيا على تحسين مستواهن الفني واكتسابهن الخبرات المهمة في التعامل مع المباريات الدولية».

وذكرت العنزي ان لاعبات المنتخب سيدخلن البطولة التي ستقام بنظام الدور الواحد بكل تركيز لتحقيق أفضل النتائج رغم صعوبة المهمة، معتبرة ان اقبال اللاعبات الكويتيات على ممارسة هذه الرياضة الصعبة تعد تأكيدا على قدرة الفتاة الكويتية على التحدي وارتباطهن الوثيق بالرياضة.بدورها أكدت اللاعبة رحومة محمد ان هذه البطولة لها أهمية كبيرة لجميع اللاعبات الكويتيات باعتبارها الانطلاقة نحو العالمية في ضوء مشاركة منتخبات قوية مضيفة ان اللاعبات يملأهن العزيمة والاصرار لتمثيل بلادهن الكويت خير تمثيل.وأوضحت ان اللاعبات استفدن كثيرا من المعسكر الخارجي والذي تضمن اقامة تدريبات مكثفة داخل وخارج الثلج والتي جاءت بجهود النادي برئاسة فهيد العجمي معربة عن أملها ان يحرز منتخب الكويت مركزا متقدما في هذا الاستحقاق الدولي الكبير.

