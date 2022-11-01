«فيفا» وافق على مشاركة «وافدين» مع القادسية

محلية

أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موافقته على مشاركة لاعبي القادسية خالد ابوعيدة ورفاد علي السيد في المسابقات المحلية. يذكر أن اللاعبين القصر الوافدين من (مواليد الكويت) قد منعهما الاتحاد الكويتي من مشاركتهما بداعي مخاطبة «فيفا» بشأن مشاركتهما حيث حدد عدة شروط لتأكيد استمرارية تواجدهما في الكويت وعلى اثر ذلك تم منع العديد من اللاعبين من تلك الفئة من المشاركة مع الاندية بالرغم من انطلاقة الموسم. من جانبه القادسية بعث بكتاب آخر للاتحاد بعد تلقيه الموافقة على اللاعبين المذكورين يستفسر به عن تاريخ تلقي الاتحاد المحلي رد الاتحاد الدولي على اللاعبين المذكورين، كما استفسر عن سبب رفض الاتحاد الدولي السماح بمشاركة باقي لاعبي النادي الذين تنطبق عليهم نفس حالة زميليهم المسموح لهما بالمشاركة.

