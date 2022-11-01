بداية قوية للجهراء والصليبخات في «السلة»

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حقق الجهراء بداية قوية بتغلبه على اليرموك 96-73 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس في الجولة الأولى من دوري كرة السلة والتي شهدت أيضا فوز الصليبخات على العربي 92-85.

وتعتبر هذه النسخة استثنائية نظرا لمشاركة 11 فريقا بدلا من 13 اثر انسحاب برقان والساحل ما دفع الاتحاد الى اعتماد نظام دوري الدمج اذ تقام المسابقة بنظام الدوري من دور واحد على ان يتأهل الفرق الستة الاوائل الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري ايضاً من ثلاثة أدوار ثم يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدوري نصف النهائي بنظام «بلاي اوف» من ثلاثة مباريات على أن يتأهل الفائز بمباراتين الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته لكن من خمس مباريات.

وبهذا الفوز حقق الجهراء والصليبخات أول نقطتين لهما في البطولة، فيما نال اليرموك والعربي نقطة الهزيمة. في المباراة الأولى كشر الجهراء عن أنيابه مبكرا بفرض سيطرته على المباراة لينهي الربع الأول 25-15. وواصل فريق المدرب اللبناني أحمد الفران هيمنته في الربع الثاني وسط تألق محترفه النجيري شينيميلو إيلونو أفضل مسجل في المباراة بـ 19 نقطة، وحسين الخباز (18 نقطة) لينهي الربع الثاني بفارق 23 نقطة 54-29.

واستفاق اليرموك في الربع الثالث دون أن يتمكن من تقليص الفارق إذ واصل الجهراء تقدمه وانهى الربع 81-57. ولم يختلف الربع الأخير عن سابقيه حيث استمر الجهراء في أفضليته مع محاولات يأئسة من اليرموك لتنتهي المباراة بفوز صريح للجهراء 96-73.

وفي المباراة الثانية قدم الصليبخات مستوى متميزا بقيادة محترفه الاميركي ازاياه سايكس الذي سجل لوحده 44 نقطة قاد بها فريقه إلى الفوز عن جدارة واستحقاق. وتمكن الصليبخات من فرض سيطرته مطلقة في الربعين الاولين إذ انهى الربع الأول 29-11، والثاني 62-30. قبل أن يتحسن العربي في الربع الثالث الذي انتهى لصليبخات 80-54، ورمى العربي بكل ثقله في الربع الأخير وسيطر عليه بصورة مطلقة إلا انه نجح فقط في تقليص الفارق في النهاية إلى 7 نقاط 92-85. وتستكل اليوم مواجهات الجولة الأولى باقامة مباراة واحدة تجمع التضامن مع النصر في 07:15 على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.

