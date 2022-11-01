الكويت تفوز بكأس التفوُّق عن «مينا» في «مونديال السيارات»

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فاز منتخب الكويت المشارك في النسخة الثانية من دورة ألعاب رياضات السيارات بكأس التفوق عن إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا «مينا»، بعد حصوله على أفضل نتيجة للمنتخبات لمنتخبات الإقليم المشاركة في البطولة التي نظمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) على حلبة «بول ريكارد» الدولية في مدينة مرسيليا الفرنسية واختتمت أول من أمس.

وحصلت بيرو على كأس التفوق عن اقليم الاميركتين، وألمانيا عن اوروبا، واستراليا عن اقليم آسيا والباسيفيك، وجنوب افريقيا عن افريقيا، في حين فازت ايطاليا بكأس التفوق العام.

وشهد الحفل الختامي للدورة تتويج المنتخبات الفائزة، بالإضافة إلى الإعلان عن اختيار إسبانيا لاستضافة النسخة الثالثة من الدورة في العام 2024.

وكان النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية ممثل الكويت في الدورة حقق إنجازاً كبيراً بعد أن أحرز سائقه علي مخصيد الميدالية الفضية في سباق الدرفت باحتلاله المركز الثاني. وتعتبر هذه الميدالية الأولى من نوعها للكويت على المستوى الدولي لرياضة المحركات، وهو إنجاز كبير رُفع خلاله علم البلاد في هذا المحفل العالمي الذي يشارك فيه 462 متسابقاً يمثلون 72 دولة في 16 لعبة تمثل أولمبياداً خاصاً لرياضة المحركات.

وتوجه مخصيد بالشكر إلى رئيس النادي الدولي الكويتي عماد بوخمسين على دعمه الكبير وثقته فيهم، واعداً بتقديم المزيد من الجهد من أجل تحقيق البطولات ورفع علم الكويت في البطولات الدولية.

من جهته، ثمن إداري المنتخب المشارك في الدورة محمد العامر اهتمام عماد بوخمسين بالمتسابقين ورياضة المحركات بشكل عام، وحرصه على المشاركة في الدورة التي نتج عنها هذا الإنجاز الكبير. وقال: «حرص مسؤولي النادي على تذليل كل العقبات من أجل المشاركة في الدورة، كان السبب الأساس في الحصول على هذه الميدالية التي تعتبر الأولى على مستوى الدول العربية».

وشاركت الكويت في البطولة بوفد يرأسه حمد معرفي المدير العام النادي الدولي الكويتي، ويضم الإداريين ناصر الحاي، وحمد الفيلكاوي، ومحمد العامر، والمتسابقين علي مخصيد في فئة الدرافت، وفهد الخالد في فئة الكارتنغ، وراشد الرشدان في فئة (ESPORT).

