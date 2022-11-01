loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مخصيد والعامر يشيدان بدور عماد بوخمسين

الكويت تفوز بكأس التفوُّق عن «مينا» في «مونديال السيارات»

راشد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 01 نوفمبر 2022

فاز منتخب الكويت المشارك في النسخة الثانية من دورة ألعاب رياضات السيارات بكأس التفوق عن إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا «مينا»، بعد حصوله على أفضل نتيجة للمنتخبات لمنتخبات الإقليم المشاركة في البطولة التي نظمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) على حلبة «بول ريكارد» الدولية في مدينة مرسيليا الفرنسية واختتمت أول من أمس.
وحصلت بيرو على كأس التفوق عن اقليم الاميركتين، وألمانيا عن اوروبا، واستراليا عن اقليم آسيا والباسيفيك، وجنوب افريقيا عن افريقيا، في حين فازت ايطاليا بكأس التفوق العام.
وشهد الحفل الختامي للدورة تتويج المنتخبات الفائزة، بالإضافة إلى الإعلان عن اختيار إسبانيا لاستضافة النسخة الثالثة من الدورة في العام 2024.
وكان النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية ممثل الكويت في الدورة حقق إنجازاً كبيراً بعد أن أحرز سائقه علي مخصيد الميدالية الفضية في سباق الدرفت باحتلاله المركز الثاني. وتعتبر هذه الميدالية الأولى من نوعها للكويت على المستوى الدولي لرياضة المحركات، وهو إنجاز كبير رُفع خلاله علم البلاد في هذا المحفل العالمي الذي يشارك فيه 462 متسابقاً يمثلون 72 دولة في 16 لعبة تمثل أولمبياداً خاصاً لرياضة المحركات.
وتوجه مخصيد بالشكر إلى رئيس النادي الدولي الكويتي عماد بوخمسين على دعمه الكبير وثقته فيهم، واعداً بتقديم المزيد من الجهد من أجل تحقيق البطولات ورفع علم الكويت في البطولات الدولية.
من جهته، ثمن إداري المنتخب المشارك في الدورة محمد العامر اهتمام عماد بوخمسين بالمتسابقين ورياضة المحركات بشكل عام، وحرصه على المشاركة في الدورة التي نتج عنها هذا الإنجاز الكبير. وقال: «حرص مسؤولي النادي على تذليل كل العقبات من أجل المشاركة في الدورة، كان السبب الأساس في الحصول على هذه الميدالية التي تعتبر الأولى على مستوى الدول العربية».
وشاركت الكويت في البطولة بوفد يرأسه حمد معرفي المدير العام النادي الدولي الكويتي، ويضم الإداريين ناصر الحاي، وحمد الفيلكاوي، ومحمد العامر، والمتسابقين علي مخصيد في فئة الدرافت، وفهد الخالد في فئة الكارتنغ، وراشد الرشدان في فئة (ESPORT).


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة