loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الظفيري ثاني فئة «تي 4» في «رالي باها البرتغال»


أنهى سائق النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية مشاري الظفيري رالي باها البرتغال (الجولة الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة) في المركز التاسع بتوقيت قدره 6:11:27.3 ساعات، ليحقق المركز الثاني في الترتيب العام لفئة (تي 4). وحافظ الظفيري بسيارته (كان-أم) على صدارته للترتيب العام العالمي لفئة (تي 4) برصيد 149 نقطة. وتوج السائق البرتغالي خواو فيريير (ميني – أكس رايد) بعد أن أنهى الرالي بتوقيت 4:43:56.6 ساعات، تبعه مواطناه خواو دياس (كان أم)، ولويس بورتيلا دي مورايس (أو تي 3)، في المركزين الثاني والثالث.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة