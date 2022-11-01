الظفيري ثاني فئة «تي 4» في «رالي باها البرتغال»

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أنهى سائق النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية مشاري الظفيري رالي باها البرتغال (الجولة الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة) في المركز التاسع بتوقيت قدره 6:11:27.3 ساعات، ليحقق المركز الثاني في الترتيب العام لفئة (تي 4). وحافظ الظفيري بسيارته (كان-أم) على صدارته للترتيب العام العالمي لفئة (تي 4) برصيد 149 نقطة. وتوج السائق البرتغالي خواو فيريير (ميني – أكس رايد) بعد أن أنهى الرالي بتوقيت 4:43:56.6 ساعات، تبعه مواطناه خواو دياس (كان أم)، ولويس بورتيلا دي مورايس (أو تي 3)، في المركزين الثاني والثالث.

