قمة البقاء أو العدم!

الاخيرة

استضافتنا خلال الأيام الماضية إذاعة الجزائر الدولية وجريدتا «المجاهد» و«الشروق» الجزائريتان للحديث عن القمة العربية المنعقدة بالجزائر بلد المليون شهيد بقصد لم الشمل العربي ومعروف ما تحتله الجزائر من مكانة مميزة في قلوب كل العرب...

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من الأمور التي طالبت بها ضمن تلك اللقاءات أن يعي القادة العرب حجم التحديات الضخمة غير المسبوقة التي تواجهها أمتنا التي لم تعد تقتصر على دولة أو دولتين كما كان يجري بالماضي بل باتت تشملنا جميعاً حيث نشهد حروباً أهلية طاحنة بدأت ولم تنته ومرشحة إن لم تطفأ نيرانها للانتقال للدول الأخرى، كما نشهد ظواهر التصحر ونقص المياه وتقلص الأراضي الزراعية وضعف الخدمات التعليمية والصحية وتزايد رهيب بالسكان وتلك القضايا الملحة بحاجة لاهتمام القادة وإيجاد حلول عملية وواقعية - لا إنشائية معتادة - لها.

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كما طالبت بأن تخصص للمشكلات السياسية المزمنة وحتى المستجدة زمن لا يزيد على 20% من أوقات القادة الثمينة ويخصص الباقي للحاجات المعيشية للشعوب وللتبادل الاقتصادي... إلخ، كما تمنيت أن تكون هذه الدورة الأخيرة لتبوؤ شخصية سياسية لمنصب الأمين العام للجامعة العربية وأن يصبح الأمين العام القادم من خلفية اقتصادية أو تعليمية أو صحية أو عسكرية طبقاً لحاجيات الأوضاع العربية الملحة فليس بالسياسة وحدها تعيش الأمم على هذا الكوكب.

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آخر محطة:

بالنسبة للقضية الفلسطينية طالبت بتوقف القمم عن تبني البيانات الإنشائية المعتادة التي لم ترفع قط العناء عن الأخوة الفلسطينيين وأن تستبدل بمصارحتهم بالأخطاء المتكررة والطلب منهم التوحد في القرار فلا يعقل أن ما يسعد وتقبل به السلطة يغضب وترفضه حماس وحركة الجهاد ومنظمات فلسطينية اخرى، كما طالبت بفهم حقيقة أن بقاء القضية الفلسطينية - ومثلها القضايا اليمنية والسورية والصومالية والليبية - دون حل تحرص عليه وتبقيه القيادات المعنية كونها تخسر كل شيء لو حلت تلك القضايا.

