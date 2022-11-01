«الأبد هو الآن».. أهرامات الجيزة قبلة الفن المعاصر

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عُرضت أعمال فنية لأحد عشر فنانا من جميع أنحاء العالم في أهرامات الجيزة خلال النسخة الثانية من معرض «فن مصر.. الأبد هو الآن».

وقالت النحاتة المصرية تيريز أنطوان، مؤلفة كتاب «التمويه»: «أنه لأمر رائع أن تكون جزءًا من هذا الحدث العظيم، الذي جمع فنانين من جميع أنحاء العالم. هذا النوع من الأحداث تقرّب الناس من الفن المعاصر، وتكسر المحرمات في افتتاح صالات العرض التي لا يعرف عنها سوى عدد قليل من الناس. الآن، إنه مفتوح للجميع، حتى أولئك الذين ليسوا على علم بالفن، سيأتون لرؤية هذا.

وبدورها، علقت الفنانة التصويرية الإماراتية، زينب الهاشمي: «أعتقد أن الفنانين قادرون على العمل بلغة الفن العالمية، ويمكنهم ربما إلهام الناس أو تثقيفهم، ورفع وعيهم بأهمية، كما تعلمون، أن لدينا هذا الكوكب فقط، لذلك علينا أن ننقذه».

واستقطب الحدث العشرات من العديد من الفنانين من مختلف البلدان بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.

ويقام المعرض الفني الدولي «الأبد هو الآن» في الفترة من 27 أكتوبر إلى 30 نوفمبر الحالي بالقرب من أهرامات الجيزة، ويحتفي بقوة الفن في المواقع التراثية.

