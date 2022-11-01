الصين تكسر احتكار الغرب.. بوجود دائم في الفضاء

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أطلقت الصين، أمس، الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء، التي تبنيها على ما أظهرت مشاهد مباشرة بثها التلفزيون العام «سي سي تي في». ومن شأن هذه المرحلة السماح بتشغيل محطة تيانغونغ الفضائية الصينية بالكامل وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء.

وأطلق الجزء الذي سمي «منغتيان» (حلم السماوات) بواسطة صاروخ لونغ مارتش 5 بي من جزيرة هينان المدارية في جنوب الصين.

ومنغتيان هو الجزء الثالث والأخير الرئيسي لمحطة تيانغونغ التي تتخذ شكل حرف تي بالأجنبي، حيث احتاج تجميع المحطة إلى 11 مهمة. وستسمح المهمة الجديدة بنقل معدات عملية متطورة. وستبقى المحطة على مدار منخفض يراوح بين 400 و450 كيلومترا فوق الأرض لمدة عشر سنوات على الأقل مع هدف معلن بالمحافظة على وجود بشري طويل الأمد في الفضاء.

ومع أن الصين لا تتوقع تعاونا دوليا بشأن محطتها الفضائية، أكدت بكين أنها منفتحة على التعاون مع أطراف أجنبية.

وتستثمر الصين منذ عقود عدة مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي.

وتعزز الطموح الصيني ببناء محطة فضائية جزئيا برفض الولايات المتحدة مشاركة الصينيين في برنامج محطة الفضاء الدولية التي تتعاون في إطارها الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان.

