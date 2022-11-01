الموز الأخضر.. فائدة لا تخطر على البال

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أظهرت دراسة تجريبية اجريت على اشخاص لديهم مخاطر وراثية عالية للاصابة بمجموعة واسعة من السرطانات، فائدة «غير متوقعة» للنشا غير المقاوم، المتوفر في مجموعة من الاطعمة مثل الشوفان والموز الاخضر. وشملت التجربة الدولية المعروفة باسم capp2 ما يقرب من 1000 مريض مصاب بمتلازمة لينش من جميع انحاء العالم. وكشفت النتائج ان جرعة منتظمة من النشا المقاوم، المعروف ايضا باسم الالياف القابلة للتخمير، تقلل من مخاطر الاصابة بسرطانات عدة بنحو 50 في المئة. وحسب الدراسة، التي قادها خبراء في جامعتي نيوكاسل وليدز، ونشرت في مجلة «ابحاث الوقاية من السرطان» فان للنشا غير المقاوم تأثيرا واضحا على سرطانات الجهاز الهضمي العلوي، بما في ذلك سرطان المريء والمعدة والقنوات الصفرواية، والبنكرياس والاثنى عشر «الامعاء الدقيقة». وذكر البروفيسور جون ماذرز، استاذ التغذية البشرية في جامعة نيوكاسل: يمكن تناول النشا المقاوم كمكملات، او باللجوء الى الاطعمة التي يتوفر فيها بشكل كبير، وينصح بكمية تعادل موزة واحدة يوميا «قبل ان تصبح شديدة النضج». ويتوفر النشا المقاوم ايضا في حبوب الافطار والمعكرونة والارز والبازلاء والفول.