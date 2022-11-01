جمال سوري بهوية بريطانية

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تستعد ملكة جمال بريطانيا للسيدات المتزوجات لين كلايف للمشاركة في المنافسة على اللقب العالمي للسيدات لترفع اسم بلديها الحالي بريطانيا والأصلي سورية. وتدعم لين الحاج حسين او لين كلايف كما بات اسمها في بريطانيا العديد من القضايا النفسية والعقلية وتعمل على عدة مشاريع لمساعدة السيدات في تحقيق طموحهن. وبحسب موقع «الفن» فقد حققت لين شهرة واسعة يوم انتخبت على عرش الجمال لعامي 2020/2021 ونالت نصيبها من التهاني في الوطن العربي، خصوصاً انها سورية الأصل. واعتبر كثر ان جمالها العربي هو الذي ميّزها عن غيرها من المتسابقات اضافة الى ذكائها. وستشارك في مسابقة ملكة جمال العالم للسيدات في ديسمبر المقبل ويأمل كثر ان تستطيع تحقيق اللقب لترفع اسم بريطانيا وسورية سويا.