ولي العهد يمثل سمو الأمير بترؤس وفد الكويت في القمة العربية الـ 31

وطن النهار

يغادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء متوجها إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في العاصمة الجزائر.رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال احد الاحتفالات في العاصمة سيول وأسفر عن سقوط أكثر من 150 من الضحايا والعديد من المصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

