سمو رئيس الوزراء: تنسيق المواقف بين الكويت والعراق

وطن النهار

أجرى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني أعرب فيه سموه عن خالص تهانيه بمناسبة منح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسته.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين الكويت وجمهورية العراق، معربا عن تطلعه إلى تعزيز وتنمية هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وأشار سموه إلى أهمية تنسيق المواقف الثنائية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تمنياته له بكل التوفيق والسداد وللشعب العراقي مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانب آخر بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال أحد الاحتفالات في العاصمة سيول.

