«نماء» تنشئ قرية في اليمن

وطن النهار

وضعت مؤسسة «نماء» الخيرية التابعة لجميعة الإصلاح الاجتماعي الكويتية حجر الأساس لمشروع قرية (نماء) السكنية لإيواء النازحين في محافظة (مأرب) اليمنية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ ثماني سنوات.

وأكد وكيل محافظة (مأرب) عبدالله الباكري في تصريح لـ«كونا» على أهمية الدور الانساني لدولة الكويت في تخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف ومساعدة السلطة المحلية وقطاعاتها المختلفة على مواجهة التحديات في تحسين الوضع الانساني والخدمات العامة. وثمن الباكري المواقف الاخوية والانسانية الكريمة لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا والدور الإنساني الكبير للكويت، فضلاً عن عطائها المتميز من خلال النشاطات النوعية التي لامست احتياجات النازحين والمتضررين من الأسر اليمنية وخففت عنهم مآسي النزوح.

