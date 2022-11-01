قمة الجزائر.. توافق كامل

الأولى

تنطلق اليوم في الجزائر أعمال القمة العربية العادية الـ31 والتي يترأس وفد الكويت فيها ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي سيغادر الى العاصمة الجزائرية اليوم، وقد عبر مجلس الوزراء عن امله ان يتوصل القادة العرب الى ما تصبو اليه الشعوب العربية من تحقيق للآمال والتطلعات وكل ما فيه من مصلحة الامة العربية وخدمة قضاياها واعلاء شأنها سائلا المولى -عز وجل- لسمو ولي العهد والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.

وبينما انجز وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعاتهم على مدى يومين جدول اعمال القمة الذي شهد توافقا على جميع بنوده فقد حظي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر بترحيب جزائري خاص واشادة بحنكته السياسية.

وأعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن الارتياح لنتائج مشاورات وزراء الخارجية العرب في نطاق اجتماعهم التحضيري لأعمال القمة العربية التي تحتضنها الجزائر اليوم، مؤكدا أن المشاورات أفضت إلى توافق في المواقف. وقال لعمامرة إن «النتائج التوافقية التي توصل اليها وزراء الخارجية العرب ستسهل عمل القادة العرب في قمتهم العادية الـ31».

من جهة ثانية، أعرب وزير الخارجية الجزائري أمس، عن ترحيبه الخاص جدا بوزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر وذلك خلال مشاركاته في الاجتماعات التحضيرية. وقال لعمامرة «يسرني بداية أن أذكر على وجه الخصوص أخي وزميلي معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الذي يشارك للمرة الأولى بهذه الصفة الوزارية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية التحضيري لقمة قادتنا.. لقد شاهدناه خلال هذه الأيام واستمتعنا بحكمته وحنكته وبآرائه المستنيرة ونعتبر الزميل الفاضل إضافة مرحبا فيها من قبل الجميع في أسرة وزراء الخارجية العرب».

بدروه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن القمة العربية المقبلة ستكون «قمة فلسطين» بامتياز، مشيدا بدعم الجزائر للقضية الفلسطينية وأضاف أن اجتماعات وزراء الخارجية العرب شهدت إجماعا على جميع مشروعات القرارات المتعلقة بفلسطين، وقال إن القرارات المرتقبة ستكون قرارات شاملة جامعة لمختلف جوانب القضية الفلسطينية واوضح أن ثمة أولوية كبيرة لمبادرة السلام العربية والتي تعتمد على الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي العربية كافة، مشددا على إمكانية إعادة تفعيلها بعد 20 عاما من انطلاقها.

من جهته، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريح للصحافيين عقب اختتام الاجتماع أن وزراء الخارجية العرب توصلوا إلى توافق على كل البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة، مضيفا أن «جدول الأعمال يتضمن بنودا تم إعداد مشروع قرار خاص بها».