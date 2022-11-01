رئيس الوزراء أطلق.. عهد المحاسبة

الأولى

في توجه حكومي بمحاسبة المسؤولين المتخاذلين والمهملين للقيام بمسؤولياتهم أو المتسببين بمشكلات عامة أو المعرقلين لأي عمل، قرر مجلس الوزراء بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد تكليف الجهات المعنية بإجراء التحقيقات اللازمة عن كل ما تتضمنه تقارير متابعة أداء الجهات الحكومية من أوجه الخلل والقصور والإهمال وإحالة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه أو تسببه في ذلك إلى النيابة العامة.

وكان مجلس الوزراء تدارس في اجتماعه امس التقرير المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية، والمتضمن أهم الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن خلال الزيارات الميدانية لمتابعة ما تعانيه المدينة في الوقت الحالي من العديد من المشكلات البيئية جراء تجمع كميات كبيرة من المياه الملوثة.

وقد اشتمل التقرير على أهم الملاحظات التي تكشفت للجهاز فيما يخص الجهات المعنية والعقود وآليات تنفيذها بالإضافة إلى التوصيات التي انتهى إليها الجهاز في هذا الشأن.

وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، مشيداً بالجهود التي بذلت في إعداد هذا التقرير وما يقوم به الجهاز في مجال متابعة أداء الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما قرر مجلس الوزراء بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بإجراء التحقيقات اللازمة عن كل ما تضمنه التقرير من أوجه الخلل والقصور والإهمال وإحالة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه أو تسببه في ذلك إلى النيابة العامة.

من جانب آخر قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عرضاً شاملاً للمجلس حول جميع الأبعاد الاجتماعية الخطيرة لآفة المخدرات من واقع الإحصاءات والبيانات حول ضحايا المخدرات من الوفيات والمدمنين وكميات المواد المخدرة التي يتم ضبطها والأساليب المتبعة في تهريبها وترويجها داخل البلاد، كما عرض خطة الوزارة لتطوير الجهود المبذولة للقضاء على المخدرات والمؤثرات العقلية وعلاج المدمنين وتأهيلهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بحماية الشباب من هذه الآفة وما يترتب عليها من آثار مدمرة على الجوانب الصحية والأمنية والاجتماعية، فقد قرر مجلس الوزراء إطلاق حملة وطنية لمحاربة المخدرات من خلال التوعية والمكافحة والمعالجة، وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين بسرية تامة عبر أفضل الكوادر الوطنية مع الاستعانة بالكوادر العالمية، كما قرر المجلس تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من (وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون المرأة والطفولة والهيئة العامة للشباب) بتنفيذ تلك الحملة.

كما قرر المجلس تكليف وزير الصحة بتقديم التصورات المناسبة لإنشاء مصحات خاصة لعلاج المدمنين على المخدرات يتوفر فيها أفضل وسائل العلاج المتطورة.

ثم قدم وزير الصحة لمجلس الوزراء عرضاً مرئياً حول الوضع الوبائي الراهن لحالات العدوى التنفسية بدولة الكويت، تضمن العرض شرحاً للوضع الوبائي العالمي للإنفلونزا، إضافة إلى الوضع الحالي بدولة الكويت من واقع الاحصائيات عن أعداد الإصابات بأعراض تنفسية حادة والمترددين على مراكز الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطوارئ بالمستشفيات والتي تزايدت في شهري سبتمبر وأكتوبر بالتزامن مع بداية موسم الشتاء كما هو متوقع، كما تضمن العرض شرحاً لمستجدات وباء (كوفيد -19) خاصة بعد اكتشاف المتحور (XBB) في بعض الحالات، وطمأنوا مجلس الوزراء على أنه لا وجود لأي معلومات تؤكد أن المتحور الجديد يسبب أعراضا للمرض أكثر خطورة من المتعارف عليها، مؤكدين على أهمية الاستمرار في التوصيات السابقة الصادرة عن السلطات الصحية بتجنب التجمعات وارتداء الكمام في حال ظهور أعراض تنفسية وتلقي تطعيمات الشتاء والجرعة التنشيطية لتطعيم (كوفيد - 19) لدى الفئات المستحقة للتطعيم.