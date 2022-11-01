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«صندوق النقد»: الكويت ستسجل أكبر فائض مالي خليجياً في 2022


توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن تسجل الكويت أكبر فائض مالي في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام عند 14.1% من الناتج المحلي الاجمالي يليها 12.5% من الناتج المحلي الاجمالي لقطر.
بينما من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة فوائض من خانة واحدة تتراوح من 5.5% الى 7.7%من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2022.
وأشار التقرير الى أن اتجاه معدل التضخم في الكويت في انحسار تدريجي منذ أبريل 2022 عندما بلغ معدل التضخم الشهري على أساس سنوي 4.7 % مدفوعاً بانخفاضات مجموعة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية. فيما توقع تقرير صادر عن البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي بالكويت في عام 2022 ليصل الى 8.5%، قبل أن يتراجع الى 2.5 % في المتوسط لعامي 2023 و2024. مع استمرار القطاع غير النفطي في التوسع العام المقبل، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7 % هذا العام، وأن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1 % من اجمالي الناتج المحلي في 2022، مع احتمال ارتفاع هذا الفائض الى 5.9%، اذا وافق مجلس الأمة على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية.


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