«صندوق النقد»: الكويت ستسجل أكبر فائض مالي خليجياً في 2022

الأولى

توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن تسجل الكويت أكبر فائض مالي في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام عند 14.1% من الناتج المحلي الاجمالي يليها 12.5% من الناتج المحلي الاجمالي لقطر.

بينما من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة فوائض من خانة واحدة تتراوح من 5.5% الى 7.7%من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2022.

وأشار التقرير الى أن اتجاه معدل التضخم في الكويت في انحسار تدريجي منذ أبريل 2022 عندما بلغ معدل التضخم الشهري على أساس سنوي 4.7 % مدفوعاً بانخفاضات مجموعة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية. فيما توقع تقرير صادر عن البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي بالكويت في عام 2022 ليصل الى 8.5%، قبل أن يتراجع الى 2.5 % في المتوسط لعامي 2023 و2024. مع استمرار القطاع غير النفطي في التوسع العام المقبل، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7 % هذا العام، وأن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1 % من اجمالي الناتج المحلي في 2022، مع احتمال ارتفاع هذا الفائض الى 5.9%، اذا وافق مجلس الأمة على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية.