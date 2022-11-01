جلسة.. رد «الدين الشعبي»

الأولى

يعقد مجلس الامة جلسته العادية اليوم في ظل جدول اعمال يستحوذ عليه قانون ربط الميزانية العامة للوزارات والادارات الحكومية وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة 2021/2022 وما يتصل بالبدل النقدي لاجازات الموظفين ومكافآت الصفوف الامامية وبعض الحسابات الختامية ، ورسائل واردة لتكليف اللجان الدائمة والمؤقتة ببعض الموضوعات والاختصاصات، ورسالة الحكومة لاستعجال المجلس في تشريعات منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وطلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في شأن تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعها. كما ادرج على جدول الاعمال تقرير اللجنة التشريعية بشأن الاقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بما يسمح للجان البرلمانية نظر الاقتراحات بقوانين مباشرة دون مرورها باللجنة التشريعية والقانونية.

وكذلك، ادرج على جدول الاعمال اقتراح بقرار لطلب تفسير من المحكمة الدستورية بشأن نصوص مواد الدستور 87 و90 و104 و106 وايضا اقتراح بقرار مقدم من النائب عبدالكريم الكندري بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الامة وانهاء التعاقد مع المستشارين والباحثين غير الكويتيين.

وعلى مستوى النشاط البرلماني اليومي، تقدم 6 نواب باقتراح بقانون بالغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المسيئ والتي اقتضت بحرمان المسيئ من حق الانتخاب بينما تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون يكفل رد الاعتبار لمن حرم من الانتخاب بعقوبة قانون المسيئ.

من جهته، تقدم النائب مرزوق الحبيني باقتراحات بقوانين لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة تقضي باعتماد الاقتراع العلني لانتخاب مناصب مكتب المجلس، وصحة انعقاد جلسة مجلس الامة دون حضور الحكومة.