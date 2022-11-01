«نسخة ذهبية» من آيفون الجديد بـ 135 ألف دولار!

الأولى

أطلقت شركة «أبل»، قبل أكثر من شهر، «آيفون 14 برو ماكس»، بقيمة تصل إلى 1800 دولار أميركي، ما يجعله من أغلى الهواتف الذكية في الأسواق. لكن هذا السعر يبدو «لا شيء» مقارنة مع سعر «النسخة الذهبية»، التي جرى تصميمها من طرف شركة «كافيار».

وكشفت شركة «كافيار»، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الأسبوع النقاب عن النسخة الذهبية الفاخرة، المجهزة بساعة «رولكس كوزموغراف دايتونا» في الجزء الخلفي والمزودة بثمانية ماسات.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الهاتف «دايتونا» جرى طرحه في الأسواق للبيع مقابل أكثر من 135 ألف دولار أميركي، مضيفة «وهذا أمر غير مستغرب». وذكرت أن مجسم الهاتف مصنوع من التيتانيوم المطلي بطلاء «PVD» الأسود، وهو نفس الطلاء الذي تستخدمه رولكس.