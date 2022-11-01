نقل تبعية «الطيران المدني» إلى الوزير عمار العجمي

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اعتمد مجلس الوزراء نقل تبعية الادارة العامة للطيران المدني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار محمد العجمي.

وتفقد العجمي امس المبنى الرئيس للادارة العامة للطيران المدني، حيث التقى المدير العام للطيران المدني المهندس يوسف سليمان الفوزان ونواب المدير العام، واطلع على ملخص للمشاريع الحالية والمستقبلية في مطار الكويت الدولي.

وأكد العجمي «ضرورة العمل لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة ووضع خارطة طريق لانجاز هذه المشاريع للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي في البلاد من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل في مطار الكويت الدولي وتحقيق ايرادات اضافية للدولة وتدريب الكوادر الوطنية».