«التربية»: مناهج جديدة العام المقبل.. وتدريس الفرنسية بـ«العاشر»

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تتجه وزارة التربية، نحو إدخال تدريس منهج اللغة الفرنسية في الصف العاشر، حيث كشف الموجه العام للغة الفرنسية أنور الكندري، عن دراسة بهذا الشأن، مستدركا بالقول: سيتم البحث مع المختصين وأخذ رأي الميدان وأولياء الأمور قبل بدء تطبيق المشروع.

وقال الكندري ان التوجيه العام لـ «الفرنسية» يدرس التوسع في تدريس المادة لتكون ضمن مواد الاختيار الحر في الصف العاشر لاعطاء الفرصة لمن يرغب من الطلبة في التعرف على هذه اللغة وممارستها، منوها الى ان التوجيه لديه خطة لتطوير المناهج وتحسينها لاسيما وأن المنهج الحالي مضى على تطبيقه اكثر من 10 سنوات.

وأضاف انه من المتوقع الانتهاء من عملية تطوير المناهج وتطبيقها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023/2024، آملا ان يعاد النظر في الفكرة التي تم تنفيذها قبل سنوات بادخال اللغة الفرنسية في صفوف المرحلة المتوسطة، «والتي نرى انها كانت ناجحة».