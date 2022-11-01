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«الكهرباء»: خطة لرفع الطاقة المتجددة إلى 3000 ميغاواط


أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن أن الكويت سباقة في مجال الطاقة المتجددة وتمتلك حاليا قدرة توليدية تتجاوز 70 ميغاواط فيما يجري العمل على رفعها الى ثلاثة آلاف ميغاواط.
وأوضح الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية مطلق أبورقبة أن الكويت تمتلك منذ عام 1978 مشروعا للطاقة المتجددة بقدرة 100 كيلو واط في (معهد الأبحاث الكويتية) وفي عام 1984 أدخلت مشروعا للطاقة الشمسية بقدرة 50 كيلو واط.
وأكد اهمية تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في مجال تصنيع الطاقات المتجددة واستخداماتها بالاضافة الى الفائدة البيئية والاقتصادية المتحققة واستخدامات الهيدروجين الأخضر بصفته علم المستقبل والبديل للطاقات الاحفورية وبما يحافظ على البيئة وتخفيض كلف انتاج الكهرباء للتوسع في فوائدها ومواكبة التطورات المناخية.


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