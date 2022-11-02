القمة العربية وكرة القدم.. مطلبي الوحيد

آراء

مر عليّ العمر طويلا وعاصرت القمم العربية كبيرها وصغيرها وقرأت في التاريخ أن الفتى العربي كان يسافر من الخليج الى المحيط بلا جواز سفر، لا يمنعه حاجز ولا يسأله أو يحقق معه احد كما تعلمت في المدارس: بلاد العرب اوطاني، ودرست في الغربة وتعمقت في داخلي القومية العربية بأنها السبيل الوحيد للقوة والتقدم والحضارة بالاضافة الى ردع المعتدي خارجيا وداخليا، ولكن العمر طال لأرى هذه الأحلام تتهاوى فاندثرت القومية واختفى صوتها وبرزت الإقليمية وعلا صياحها وتثبتت الحدود وتعمقت جذورها.

هذه القمة التي بدأت بوضع خرائط لا يتفق عليها الدولتان الجارتان لن تكون بنظري افضل من القمم التي سبقت ولن يولد على يديها وحدة او اتحاد، واصبحت أؤمن ايمانا راسخا بأن الوحدة يجب ان تنطلق من الشعوب، وعندما تمعّنت في هذا العالم قاطبة وعالمنا العربي خاصة وجدت ان الشعوب وشعوبنا منهم تهوى كرة القدم الى حد الجنون، كما لاحظت ان الشعوب العربية تشجع وتصفق لكل فريق يكون بين اعضائه لاعب عربي فقلت في نفسي كيف لو كان هناك فريق عربي مكون من جميع الدول العربية ينافس في الالعاب العالمية ستقف الامة كلها من المحيط الى الخليج تهتف وتصفق وتشجع وتفرح اذا فاز وتحزن اذا خسر، وانا مؤمن بأن هذه الشعوب مرة بعد مرة ستتآلف وتتوحد فيا ليت هذه القمة تأمر بتكوين فريق كرة قدم مستقل وتتحد والله وليّ التدبير.

