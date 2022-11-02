قمة الجزائر.. نجاح كويتي

آراء

القمة العربية الـ 31 التي تنعقد تحت شعار «لمّ الشمل» والمتمثلة في قمة الجزائر هي الأولى منذ 3 سنوات مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة ناهيك عن تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، وعُقدت آخر قمة عربية في 2019 بتونس، بينما تأجلت عامي 2020 و2021 بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا.

وقد حدث في الاجتماع التحضيري الأول لوزراء الخارجية العرب توتّر الأجواء بين وفدي الجزائر والمغرب وتبادلا الاتهامات بسبب نشر قناة فضائية خريطة للمغرب دون الصحراء الغربية.

هنا برز دور الديبلوماسية الكويتية المشهود لها ولدورها المميز في لمّ شمل الأشقاء العرب وتوحيد كلمتهم، ديبلوماسية «وطن النهار» التي تأسست منذ أكثر من ستة عقود وأصبحت مدرسة في علم العمل الديبلوماسي الذي يجمع ولا يفرق بين الأخوة، مدرسة أسسها الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد الذي كان له أدوار مشهودة في العمل السياسي عندما كان وزيرا للخارجية في ستينيات القرن الماضي.

إذ تدخل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وسارع إلى منصة الرئاسة لتهدئة الأمور وتقريب وجهات النظر ومعالجة سوء الفهم ونجحَ في مُهمته بعد وساطة امتدت لساعات متأخرة من الليل.

وأشاد وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة بوزير الخارجية الكويتي قائلا لقد شاهدناه خلال هذه الأيام واستمتعنا بحكمته وحنكته وبآرائه المستنيرة ونعتبر الزميل الفاضل إضافة مرحبا فيها من قبل الجميع في أسرة وزراء الخارجية العرب.

وفي سابقة بتاريخ القمم العربية تشهد القمة العربية رقم 31 تحولات رقمية واستخداما لافتا لوسائل التواصل الحديثة.

رافقت سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السلامة في الحل والترحال ممثلاً عن سمو الأمير ليرأس وفد الكويت في قمة الجزائر.

