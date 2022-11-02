مبنى مرور العاصمة متهالك

آراء

مخزٍ ومخجل جدا أن يبقى مبنى مرور العاصمة متهالكاً بهذا الشكل والذي هو عبارة عن مدرسة قديمة جدا ليبقى مهملا من جميع وزراء الداخلية السابقين، فالأمل معقود على معالي وزير الداخلية الحالي بأن ينسف هذا المبنى المتهالك ويأمر ببناء مبنى جديد وبمواصفات عالية وراقية، لان المبنى الحالي لا يليق بدولة الكويت كما أنه مليء بالحشرات والفئران التي تسرح وتجري تحت أرجل المراجعين والموظفات أو تأكل كل ما وجد في غرفهم من طعام.

لقد سئم الجميع من هذا المشاهد المقززة التي تخجل أمام المراجعين فكيف للموظفات أن يدخلن إلى مكاتبهن والفئران تتمشى تحت أرجلهن أو النمل والحشرات الأخرى، نظرة منك يا معالي وزير الداخلية لهذا المبنى القديم جدا وتعاقد مع شركة لاعادة بنائه من جديد وليكون به درج متحرك بدلا من المصاعد التي دائما تسبب الزحمة وأن يكون به مكاتب لجميع الموظفين لأن كل موظفتين تجلسان على مكتب واحد، وأن تكون هناك شاشات للارقام وصالات انتظار للمراجعين وتوفير الأدوات المكتبية من أختام وأحبار وآلات تصوير جديدة، وأيضا يكون التصوير داخل المبنى حتى نتخلص من ظاهرة سيارات التصوير الموجودة خارج المبنى لأن بعض المراجعين من ذوي الاحتياجات أو كبار السن يعانون في هذا الجو الحار والرطب صيفا وفي البرد الشديد أو الممطر في الشتاء لتكون كل احتياجات المراجعين تكون تحت سقف مبنى واحد.

لذا نرجو من وزير الداخلية أن ينظر لمعاناة الموظفين والموظفات ويخلصنا من هذه المباني المتهالكة ويغيرها بمبان جديدة حديثة بتكنولوجيا متقدمة ومواقف سيارات متعددة الأدوار بدلا من المواقف الحالية التي لا تخدم الموظفين والمراجعين.

