الفساد الإداري صنيعة الإنسان

آراء

الفساد بأنواعه وتعاريفه هو صنيعة الانسان ولم يأت الفساد قبل الانسان فهو نتيجة فعل بشري بعدم الحفاظ علي الامانة التي نتج عنه الفساد في الاعمال الموكلة له، وقد قال الله تعالى «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» ويعتبر الفساد اخطر المظاهر السلبية التي تواجهها المجتمعات وتهدم النظام الاجتماعي في كل مجتمع وتتكون بمخالفة القواعد المالية والإدارية والمحسوبية والابتزاز والاستقلال السيئ للمناصب وسوء الإدارة وخرق مبدأ النزاهة، ويعتبر التعمد بعدم تطبيق القانون هو الفساد الاول بالعمل الاداري الذي ينشأ منه الرشوة والاختلاس واخذ حق الغير وهدر اموال الدولة واستخدام الوظيفة العامة أو المنصب لأغراض أو منافع شخصية ما جعل المنظمات والدول والمجتمعات ترسخ مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لحماية الطبيعة البشرية من الانهيار بسبب عدم تطبيق العدل على الجميع، وقامت بإنشاء الهيئات والمنظمات للتوعية ونشر ثقافة المحافظة على الامانة لمواجهة الفساد، والتشديد والتضييق علي من يدعم ويساعد ويحمي كل فساد، ولن تقوم وتنهض الامم والمجتمعات الناجحة إلا بعد محاربتها الفساد والمفسدين الذين نحشوا في مفاصل الدولة وقد يبدأ الفساد صغيراً ومحدوداً عند الافراد ولكن سريعا ما ينتشر بين المجتمعات حتى يشمل قطاعات كبيرة بالدولة ما تكون محاربته صعبة وهنا نؤكد ان افضل طريقة لمحاربة الفساد هو ان نبدأ من الفرد بترسيخ قيم العدالة والإنصاف عند الفرد وكذلك ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وتعزيز المنافسة بين افراد المجتمع وللدولة دور جزئي في انتشار الفساد بين افراد المجتمع في القصور بتطبيق القانون على الجميع وانخفاض اداء الخدمات التي تقدمها والتي قد تكون نتيجة توجه بعض افراد المجتمع الى الاستيلاء على الاموال العامة والاختلاسات وتكون سبباً رئيساً لعرقلة جهود التنمية ولابد ان تكون هناك رؤية وآلية لمكافحة الفساد بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام على المستويين المحلي والدولي.

