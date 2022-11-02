آراء

نبارك للشعب الكويتي والمرأة الكويتية بالأخص بنجاح النائبتين الكويتيتين الدكتورة جنان بوشهري، والاستاذة عالية الخالد اللتين تمثلان المرأة الكويتية الواعية بحق وبجدارة لحل المشكلات المجتمعية في الكويت، وحل قضايا المرأة التي تكون على دراية بها، ولا شك فإنهما تساهمان في حل القضايا التي مضى عليها سنوات طويلة من خلال دورهما التشريعي والرقابي بكل جدارة، ونتمنى لهما كل التوفيق والنجاح في هذا الدور العظيم.

‏ومن هذا المنطلق أقامت عضوات اتحاد المرأة العربية المتخصصة في يوم 29‏10‏2022 احتفالا كبيراً بفوز كل من النائبتين الدكتورة جنان بو شهري، والأستاذه عالية الخالد بعضوية مجلس الأمة الكويتي حيث أُقيم الحفل في دار معرفي كما قامت رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة الدكتورة كلثوم حسين عوض ورئيسه فرع دولة الكويت الدكتورة فاتن أبو عامر بتكريم العضوات بالبرلمان الكويتي وقد تشرفنا بحضور كل من: الشيخة نوال حمود الصباح والشيخة سهيلة سالم الصباح ودكتورة خديجة المحميد والعديد من سيدات المجتمع الكويتي.

فكانت الاحتفالية من الاحتفاليات التي أظهرت صوراً رائعة عن دور المرأة الكويتية وتعاونها، وظهر دور عضوات الاتحاد الرائد في إظهار دور المرأة الكويتية ودورهن المشرّف في إظهار الوجه الجميل لكويتنا بصفة عامة والمرأة الكويتية بصفة خاصة في هذه الاحتفالية الجميلة.

تحية من القلب لزميلاتي في كل هذه اللجان بما قدموه وخاصة لجنة القطاع الإعلامية والتي تترأسه الأستاذة وفاء الشطي هذه السيدة الراقية حيث ظهرت في الاحتفالية بأسلوبها الراقي والجميل، وكذلك كل الشكر والتقدير للجنة قطاع التعليم والذي تترأسه الدكتورة وسمية المشعان، وكذلك لجنة قطاع الشؤون الاجتماعية والذي تترأسه الأستاذة حوراء دشتي، ولجنة قطاع السكان والذي تترأسه الدكتورة منيرة الغبلان، ولجنة القطاع الثقافي الدكتورة زينب الصفار، ولجنة القطاع الحقوقي والقانوني الذي تترأسه الأستاذة عذاري الفرج، ولجنة قطاع التنمية الشاملة والذي تترأسه الأستاذة نوال اللهو، ولجنة قطاع الشؤون الاقتصادية والاستثمار والذي تترأسه الأستاذة نورية أبو شيبة، ولجنة قطاع الصحة والذي تترأسه الدكتورة دنيا بستكي، ولجنة قطاع الطاقة والمياة والذي تترأسه الأستاذة فضه المعيلي، ولجنة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والذي تترأسه الأستاذة ابتهال العلاطي، ولجنة قطاع الشؤون المالية والتخطيط برئاسة الدكتورة فاتنة فواد أبو عامر، ولجنة قطاع البيئة والسلامة والذي تترأسه الأستاذة عبير العطار، ولجنة القطاع المؤسسي والذي تترأسه الأستاذة اقبال الصقعبي، ولجنة القطاع السياحي والذي تترأسه الأستاذة الهام معرفي، ولجنة القطاع العلمي والذي تترأسه الأستاذة عنان المطوع.

وفي الختام: لا يسعني سوى أن أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات لنجاح النائبتين الكويتيتين الدكتورة جنان بوشهري، والاستاذة عالية الخالد اللتين تمثلان المرأة الكويتية الواعية، وكل الشكر والتقدير والاحترام لكل من حضر هذه الاحتفالية الرائعة من سيدات رائعات راقيات جئن ليباركن هذا التتويج الرائع فأظهرن بوجودهن الوجه المشرف لكويتنا الحبيبة الذي يبارك ويُثمن الجهود المبذولة والرائعة للمرأة الكويتية في رقي وتقدم بلدنا الحبيب الكويت.

