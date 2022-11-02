قمة الجزائر.. قرارات «استراتيجية» لإنهاء الأزمات

عربيات ودوليات

الدوحة - قنا: انطلقت مساء امس اعمال القمة العربية في الجزائر تحت شعار لمّ الشمل بمشاركة ممثل سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد والقادة العرب وممثليهم فيما اكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ان قمة الجزائر ستكون انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك مشددا على ان القضية الفلسطينة هي أم القضايا عبر كل الأزمنة.

وإثر انقطاع دام 3 سنوات، بسبب جائحة كورونا اجتمع القادة العرب في قمتهم العادية الـ31 في العاصمة الجزائرية لبحث القضايا العربية والدولية ومناقشة وثيقة إعلان الجزائر التي توافق بشأنها وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم على مدار 3 أيام.

من جهته قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، امس في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية قنا نشرت امس إن القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، ستكون انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك. واعتبر أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا عبر كل الأزمنة، معرباً عن أمله بأن تساهم قمة الجزائر في إعادتها إلى محور الاهتمام العربي والدولي. وشدد تبون على أن الجزائر تبذل جهودا حثيثة لتكون القمة العربية الـ31 فرصة لإعادة بث روح التضامن وإعادة ترتيب البيت العربي. وحول اختيار ذكرى الثورة الجزائرية لعقد القمة العربية، قال تبون إنه لم يكن محض صدفة، بل هو اختيار قائم على قدسية وعظمة هذا اليوم.

من جهة أخرى، اكد تبون ان مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أعمال القمة العربية ستزيد من التلاحم ولم الشمل العربي. وأكد الرئيس الجزائري دعم بلاده الكامل لاحتضان قطر لمونديال كرة القدم 2022، مندداً بـالحملات المشبوهة التي تستهدفها.

من جهته أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن الرئيس تبون سيطرح على القادة العرب في القمة الـ31 أفكارا بشأن إصلاح جامعة الدول العربية لدفع العمل العربي المشترك. وقال لعمامرة في مؤتمر صحافي ان جدول أعمال القادة يتسم بمستوى عال من الترشيد ويركز على القضايا الجديدة التي طرأت أخيرا في العالم العربي مضيفا أن مشاريع قرارات بشأن هذه القضايا سترفع إلى القادة على شكل (إعلان الجزائر). وأوضح أنه لا يمكن استباق قرارات القمة وأن أهمية انعقادها سيبرز من خلال هذا الإعلان. وذكر لعمامرة أنّ هناك قرارات ذات بعد استراتيجي سيتم الاتفاق عليها تحت إشراف البلد المضيف وأكد وجود عدد من الاقتراحات الدقيقة التي سيتدارسها الرئيس تبون مع نظرائه أثناء الجلسة التشاورية للقادة العرب مضيفا أن الرئيس الجزائري يولي أهمية قصوى لإيجاد حلول لهذه النزاعات والمشكلات العربية. وتابع لعمامرة في هذا الشأن قائلا أنه سيتم تعبئة أساليب عمل جديدة للمساهمة في حل بعض المشكلات القائمة خصوصا القضية الليبية للدفع بعملية السلام في هذا البلد وحث الليبيين لإيجاد حل ليبي داخلي وبمساعدة الأشقاء العرب. وأقر لعمامرة أن الاجتماعات التحضيرية شهدت تباينا في مواقف الوفود المشاركة لكنه أكد أن هذا شيء طبيعي غير أن التوافق ساد معظم القضايا الأخرى. وكشف عن أن قمة الجزائر تشهد تمثيلا عاليا للقادة العرب مؤكدا أن الرئيس الجزائري يسعى لأن تكون القمة علامة فارقة في العالم العربي.

وقالت مصادر عربية ان وثيقة اعلن الجزائر تتضمن بنودا تتعلق بالقضية الفلسطينية، والأمن العربي، والأزمات في 6 دول عربية تعاني من غياب الاستقرار. ويتضمن جدول الأعمال الذي سينظر فيه القادة على مدى يومين نحو 20 بندا، من بينها تشكيل الفريق الجزائري العربي لمتابعة تنفيذ إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية. وفي أكتوبر الماضي، وقعت فصائل فلسطينية على إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، في ختام جلسات حوار وطني فلسطيني شامل استضافته الجزائر لمدة يومين.

