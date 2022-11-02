العراق يرفض التدخلات الإيرانية - التركية

عربيات ودوليات

الجزائر - الوكالات: أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها. ومع دخول الحكومة العراقية الجديدة أسبوعها الثاني من العمل رسمياً، بعد تسمية الوزراء الجدد، وشدد حسين في مقابلة مع قناتي «العربية» و«الحدث» امس على رفض التدخلات الإيرانية والتركية في بلاده، مؤكداً أنها غير مقبولة.

وأضاف «نرفض أن يكون العراق ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وقال إن الحكومة تريد الاستمرار في تحسين علاقات العراق بدول الجوار، مشيراً إلى أن رسالة البلاد هي رسالة سلام وتضامن لمواجهة التحديات. أما عن المشاركة في القمة العربية المنعقدة في الجزائر فأشار إلى أن الموضوع العراقي سيكون حاضرا بقوة. ولفت إلى أن تلك القمة قمة ستتخذ قرارات ترفض التدخلات في شؤون العراق.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع السعودية، أكد أن المملكة دولة خليجية مهمة وعلاقة بغداد معها مهمة جداً، مضيفا أن الحكومة تسعى للحفاظ عليها. إلى ذلك، أشار إلى أن بلاده ملتزمة بالاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن لديها اختلافات مع واشنطن بشأن سياستها مع دول الجوار.

وعلى الصعيد الداخلي، أوضح أن بعض الجهات كانت تسعى للفوضى المسلحة في العراق. كما شدد على أن رئيس الوزراء محمد السوداني سيتخذ خطوات إضافية لحماية المؤسسات الدبلوماسية والحكومية. أما عن العلاقة مع كردستان، لفت إلى أنه جرى التوقيع على اتفاق شامل قبيل تشكيل الحكومة، حول عدة ملفات بما فيها العلاقة بين أربيل وبغداد. وختم قائلا « اتفقنا على حل كل مشكلات إقليم كردستان بما في ذلك ملفا النفط والأمن».

