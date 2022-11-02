بوتين للقادة العرب: دولكم لها دور مهم في تشكيل نظام متعدد الأقطاب

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تحية إلى المشاركين في القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحسب موقع «روسيا اليوم» قال بوتين في رسالته «إن العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية هامة» مضيفا أن «عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة والعدالة واحترام المصالح المشروعة لبعضنا البعض، تكتسب زخما». وأكد الرئيس الروسي على أهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية، قائلا إن «دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة، تلعب دورا متزايد الأهمية في هذه العملية».

وأكد على استعداد بلاده لمواصلة تطوير التفاعل مع جامعة الدول العربية وجميع أعضائها بكل وسيلة ممكنة بما في ذلك بهدف تعزيز الأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال «إن المشكلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجب أن تحل على أساس قانوني دولي مع احترام سيادة دول». وأضاف «ننطلق من حقيقة أن المشاكل العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا، يجب حلها على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام مع الاحترام الصارم لسيادة الدول وسلامة أراضيها»

وشدد الرئيس الروسي في برقيته للقمة العربية، على أن التغيرات السياسية والاقتصادية تحدث في العالم، وأن عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية تكتسب زخمًا، مشيرًا إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة تلعب دورًا مهمًا في هذه العملية.

وتابع الرئيس الروسي «لاشك أن مهام تحسين الوضع الدولي ومواجهة التهديدات والتحديات في عصرنا تتطلب تنسيقًا جماعيًا»، معربًا عن ثقته في أن بناء شراكات بين روسيا والدول العربية يصب في المصلحة المشتركة ويتماشى مع ضمان السلام والاستقرار على كوكب الأرض.

