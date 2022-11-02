البابا في البحرين غداً لتعزيز الحوار مع الإسلام

عربيات ودوليات

المنامة- الفاتيكان- الوكالات: يتوجّه البابا فرنسيس غدا الخميس الى البحرين في زيارة تستمر أربعة أيام هي الأولى من نوعها الى المملكة الخليجية وتتسم بتعزيز الحوار مع الإسلام.

والزيارة التي تأتي في إطار منتدى حوار بين الشرق والغرب، هي الزيارة التاسعة والثلاثين التي يجريها بابا روما إلى الخارج، والثانية من نوعها الى شبه الجزيرة العربية بعد زيارته التاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2019.

ومن المقرر أن يلقي البابا (85 عاما) والذي يستخدم في الوقت الراهن كرسياً متحركاً للتنقّل، سبعة خطابات خلال زيارته الى البحرين البالغ تعداد سكانها 1,4 مليون نسمة. وأقامت البحرين علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان في العام 2000. ويقطنها نحو ثمانين ألف مسيحي كاثوليكي، هم عمال من الهند والفلبين بشكل أساسي.

ويتوقع أن يضاعف البابا الذي يعد مدافعاً شرساً عن الحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين المؤمنين، إشارات الانفتاح على الإسلام في البحرين، بعد ستة أسابيع من تحذيره من «استغلال» الدين خلال مؤتمر حوار عالمي بين الأديان في كازاخستان.

ويلقي البابا الذي يبدأ زيارته ظهر الخميس، كلمة أمام أعضاء «مجلس حكماء المسلمين» في جامع قصر الصخير الملكي ويلتقي شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، الذي وقع معه في أبو ظبي وثيقة تاريخية حول الأخوة الإنسانية. ويحظى البابا فرنسيس باستقبال رسمي في العوالي ثم يلتقي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير، حيث يلقي كلمته الأولى أمام السلطات وممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

وبعد اختتامه يوم الجمعة «منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل العيش الإنسانيّ معاً»، يترأس البابا لقاء مسكونياً وصلاة من أجل السلام في كاتدرائية سيدة العرب، الكنيسة الكاثوليكية الأكبر في منطقة الخليج العربي والتي جرى افتتاحها نهاية العام 2021.

وصباح السبت، يترأس البابا القدّاس في ملعب البحرين الوطني. ومن المتوقع أن يحضره قرابة 28 ألف مسيحي، 20 ألفاً منهم من المقيمين في البحرين وفق ما قال كاهن الجالية العربية في البحرين الأب شربل فياض. ويُنتظر مشاركة مسيحيين مقيمين في الكويت والسعودية والإمارات وقطر وعُمان في القداس، بحسب فياض. ويختتم البابا زيارته الأحد بصلاة مع رجال الدين الكاثوليك في كنيسة القلب الأقدس في المنامة.

ومنذ انتخابه على سدّة الكرسي الرسولي عام 2013، زار البابا فرنسيس الأرجنتيني الجنسية، أكثر من عشرة دول ذات غالبية مسلمة بينها الأردن وتركيا والبوسنة والهرسك ومصر وبنغلاديش والمغرب والعراق. ويعاني البابا من آلام في الركبة، تعيق حركته. وقال في منتصف سبتمبر إنها لم تشف بعد. لكنه رغم ذلك، يواصل رحلاته الخارجية التي بلغ عددها أربع في العام 2022.

