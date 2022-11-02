انتخابات خامسة في إسرائيل.. ونتانياهو يستعد لـ«العودة»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: أدلى الناخبون في إسرائيل بأصواتهم للمرة الخامسة في أربع سنوات امس في انتخابات يحاول من خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو العودة للسلطة عبر سباق من المرجح أن يسفر عن صعود حزب يميني متطرف ليصبح صاحب الكلمة العليا في تشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل.

وبعد سنوات من الجمود قد يؤثر سخط الناخبين إزاء الجمود السياسي سلبا على نسبة المشاركة في التصويت، لكن التأييد المتنامي لتكتل «الصهيونية الدينية» القومي المتشدد وزعيمه المشارك إيتمار بن غفير أضفى حماسا على السباق. ويحاكم نتانياهو، وهو صاحب أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، بتهم فساد ينفيها. ولا تزال التوقعات تشير إلى أن حزبه اليميني «ليكود» سيخرج من الانتخابات بأكبر عدد مقاعد في البرلمان منفردا.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرت الأسبوع الماضي أنه لن يتمكن من الحصول على 61 مقعدا المطلوبة لضمان الأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، بما يفتح الباب لمفاوضات ونقاشات قد تستمر أسابيع لتشكيل ائتلاف حاكم وربما تقود لانتخابات جديدة. وتصدر ملفا الأمن وارتفاع الأسعار قائمة ما يقلق الناخبين في حملة انتخابية بدأت بعدما تسببت الانشقاقات في انهيار الائتلاف غير التقليدي الذي تشكل بعد الانتخابات الأخيرة وضم أحزابا من اليمين والوسط، وحزبا عربيا للمرة الأولى. كما جرت الحملة التي انطلقت بعد أسابيع من جولة قتال قصيرة مع مسلحي حركة الجهاد الإسلامي بغزة في أغسطس وسط عنف مستمر منذ أشهر في الضفة الغربية المحتلة يشهد مداهمات واشتباكات بصورة شبه يومية.

ومع استمرار مشكلات نتانياهو القانونية نجح بن غفير وزعيم اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش في النيل من شعبية «ليكود» بين أنصار التيار المتشدد وتظهر الاستطلاعات أن «الصهيونية الدينية» وهي مجموعة كانت هامشية في السابق، من المتوقع أن تحتل المرتبة الثالثة في النتائج. ويبدو أن بن غفير، وهو عضو سابق في حركة «كاخ» المدرجة على قوائم مراقبة الإرهاب في إسرائيل والولايات المتحدة، خفف بعضا من مواقفه السابقة، إلا أن احتمال انضمامه إلى حكومة يقودها نتانياهو يثير قلق واشنطن.

