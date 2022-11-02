واشنطن: الخيار العسكري ضد إيران مطروح «بوضوح شديد» على الطاولة

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبحث الخيار العسكري مع إيران، حال فشل الدبلوماسية. وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، إن «إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بالدبلوماسية كطريقة مثلى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن امتلاك إيران لسلاح نووي سيجعل العالم بأسره غير آمن، وسيجعل أمن الولايات المتحدة أكثر تعرضا للخطر». وأضاف مالي: «إذا فشلت كل الوسائل والأدوات فإن الملاذ الأخير، الخيار العسكري، سيكون مطروحا بوضوح شديد على الطاولة إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي». وتابع: «الرئيس بايدن قرر استخدام القوة العسكرية مرتين على الأقل حتى الآن ضد الميليشيات التابعة لإيران في سورية، وستعمل القوات الأميركية على الدفاع عن مصالحنا وعن استقرار المنطقة بغض النظر عن مصير الصفقة النووية، وسنرى ما سيحدث للاتفاق النووي».

وكان البيت الأبيض، أكد أن واشنطن لا تسعى إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إيران. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: «لا نسعى ولم نطلب جولة جديدة من المفاوضات أو مناقشات جديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي حاليا». كما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه لا يرى مجالا كبيرا لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران. وقال بلينكن: «حاليا، لا أرى أي احتمال قريب للمضي قدما»، مشيرا إلى اتفاق عام 2015 المعروف رسميا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.

