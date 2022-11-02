روسيا.. العودة إلى اتفاق الحبوب «مستحيلة»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت الإدارة المحلية المعينة من قبل روسيا في مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا توسيع رقعة عمليات الإجلاء تحسبا لهجوم محتمل من جانب القوات الأوكرانية، فيما تعمل كييف على تجاوز تداعيات الهجوم الصاروخي الواسع الذي نفذه الجيش الروسي الاثنين. وقال فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون المعين من قبل موسكو في منشور عبر تليغرام إنه قرر توسيع المنطقة المشمولة بأوامر الإجلاء للمدنيين لمسافة 15 كيلومترا إضافيا لتشمل 7 تجمعات سكنية أخرى. وبذلك تمتد هذه الرقعة لمسافة أبعد من نهر دنيبرو، إذ يقول المسؤولون المحليون الذين عينتهم روسيا إن الجيش الأوكراني ربما يستعد لمهاجمة سد كاخوفكا وإغراق المنطقة. ووسط عاصفة الاتهامات التي وجهت إليها من قبل العديد من الدول الغربية، خلال اليومين الماضيين، إثر تعليقها العمل باتفاقية تصدير الحبوب، رأى مجلس الدوما الروسي أن بلاده منحت أوكرانيا فرصة عبر الاتفاق. وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن روسيا أعطت الجانب الأوكراني فرصة لتصدير الحبوب التي كان من المفترض أن تذهب إلى الدول الأكثر احتياجا في إفريقيا وآسيا فذهب 3-4% فقط إلى هذه الدول، بينما ذهب معظم الكميات للدول الغنية في الاتحاد الأوروبي. وشدد على أن استئناف صفقة الحبوب بات مستحيلاً، خصوصاً بعدما جرى استخدام الممر الأمني «لشن هجمات إرهابية».

من جهته، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي أن الضربات الروسية الموجهة للبنى التحتية الأوكرانية وقرار موسكو تعليق مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود هما رد على هجوم بالطائرات المسيرة استهدف الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم. وحذر بوتين أوكرانيا قائلا «ليس هذا كل ما نستطيع أن نفعله»، ملمحا إلى خطوات أخرى محتملة، وذلك بعدما اتهم كييف بالمسؤولية عن مهاجمة السفن الروسية في القرم، وهو هجوم التزمت أوكرانيا الصمت بشأنه.

