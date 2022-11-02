الكرملين : مشاركة بريطانيا في الهجمات «لن تبقى دون رد»

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من ان ما وصفها بـ«مشاركة بريطانيا» في الهجمات على أسطول البحر الأسود الروسي وأنابيب «السيل الشمالي» لن تبقى دون رد . وقال بيسكوف للصحافيين امس «لا يمكن ترك مشاركة بريطانيا في الهجمات على أسطول البحر الأسود لروسيا و«نورد ستريم» على هذا النحو، ستفكر موسكو في الخطوات التالية». ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن الأجهزة الروسية لديها بيانات تشير إلى أن قيادة وتنسيق الهجوم على خليج سيفاستوبول تم تنفيذه من قبل مستشارين عسكريين بريطانيين.

وشدد بيسكوف على أن المعلومات المتعلقة بمشاركة متخصصين بريطانيين في الهجمات ينبغي تحليلها بعناية شديدة من قبل الجميع، وقال «نتوقع أنه على الرغم من الصمت غير المقبول للعواصم الأوروبية فإن هذا التحليل سيستمر» وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ستتقدم بطلب إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم على سيفاستوبول، أشار بيسكوف إلى أنه من الضروري جمع البيانات لهذا الغرض. وقال «هذه منطقة حساسة للغاية فيما يتعلق بمنهجية جمع مثل هذه المعلومات. سنفعل ما يجب القيام به في هذه الحالة».

