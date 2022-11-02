الصحة العالمية: لبنان يشهد «تفشياً فتاكاً» للكوليرا

عربيات ودوليات

جنيف- الوكالات: حذرت ?منظمة الصحة العالمية? من تفش «فتاك» لوباء ?الكوليرا? في لبنان مع تزايد حالات الاصابة، موضحة أن «لبنان يشهد فاشية كوليرا هي الأولى في البلاد منذ ثالثة عقود تقريبا، وقد أبلغت وزارة الصحة العامة منظمة الصحة العالمية بها في 6 اكتوبر 2022، ولكنها انتشرت الآن في جميع المحافظات، ومنذ تأكيد إصابة الحالة الأولى سجلت أكثر من 1400 حالة مشتبه فيها في مختلف أنحاء البلاد، ومنها 381 حالة مؤكدة مختبريا و17 حالة وفاة. واضافت في بيان «كانت الفاشية في البداية محصورة في الأقضية الشمالية، إلى أنها سرعان ما انتشرت، وسجلت حالات مؤكدة مختبريا في المحافظات الثمانية جميعها و18 قضاء من أصل 26 قضاء».