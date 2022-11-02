ميلان ولايبزيغ وشاختار وسالزبورغ يبحثون عن التأهل

دوليه

تمني فرق لايبزيغ الألماني وميلان الإيطالي وسالزبورغ النمساوي وشاختار الاوكراني نفسها بانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16، قبل التوقف الدولي بسبب مونديال قطر 2022، عندما تخوض المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا اليوم، فيما يسعى ريال مدريد الإسباني وسان جرمان الفرنسي إلى خطف صدارة مجموعتيهما عندما يواجهان سلتيك الاسكتنلدي، ويوفنتوس الايطالي.

وضمن 12 فريقا بالفعل حضورهم في ثمن النهائي، هم بايرن ميونخ وتشلسي ومانشستر سيتي على رأس مجموعاتهم. وكذلك بنفيكا وكلوب بروج وبروسيا دورتموند وإنتر وليفربول ونابولي وباريس سان جرمان وبورتو وريال مدريد من موقع الوصافة، وقد يقفز بعضهم إلى الصدارة في نهاية دور المجموعات. وفيما يخص المركز الثالث الذي يمنح الفرق فرصة الاستمرار في البطولات الأوروبية عن طريق يوروبا ليغ، فقد ضمنه فقط برشلونة وإشبيلية.

وفي المجموعة الخامسة، سينهي تشلسي دور المجموعات في الصدارة بغض النظر عن أي سيناريو قد تشهده الجولة الأخيرة لكنه يستقبل دينامو زغرب في مباراة مهمة للكروات اللذين لم يبق أمامهم سوى بصيص من أمل في اللحاق بالدوري الأوروبي. وتكمن صعوبة المهمة في حتمية الفوز على الفريق الإنكليزي في عقر داره مع خسارة سالزبورغ أيضا.

وفي ملعب سان سيرو، ستحسم مسألة تأهل ميلان أو سالزبورغ إلى ثمن النهائي، ويصب التعادل في مصلحة الفريق الإيطالي، بينما لا بديل أمام ممثل النمسا إلا الفوز من أجل التأهل.

أما المجموعة السادسة، فسيشهد ملعب سانتياغو برنابيو مباراة تحصيل حاصل بين ريال مدريد الذي ضمن التأهل وسلتيك الذي ضمن الخروج تماما، رغم أن الريال سيعمل من أجل تحقيق الفوز لانتزاع الصدارة عن طريق الفوز على الفريق الاسكتلندي، أو انتظار عدم إضافة لايبزيغ لـ3 نقاط إلى رصيده.

لكن الفريق الألماني، الوحيد الذي تمكن من إلحاق هزيمة بريال مدريد منذ بداية الموسم حتى الآن، يزور شاختار بحاجة لنقطة على الأقل كي يضمن التأهل، في المقابل لا غنى عن الفوز بالنسبة لشاختار، كي يواصل مسيرته في التشامبيونز ليغ.

ويتنازع باريس سان جرمان وبنفيكا صدارة ووصافة مجموعتهما الثامنة، حيث يتعادلان في النقاط، بينما يسعى يوفنتوس ومكابي المتعادلين في رصيد النقاط كذلك إلى إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث. ويزور الفريق الفرنسي مدينة تورينو وينتقل الفريق البرتغالي إلى الأراضي المحتلة، ويتصدر البي إس جي المجموعة بفارق الأهداف نظرا لتعادل نتيجة المواجهات المباشرة بينه وبنفيكا، ويساهم فارق الأهداف في احتلال اليوفي للمركز الثالث متقدما على مكابي.

وتشهد المجموعة السابعة حيث ضمن مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند التأهل من الصدارة والوصافة، على الترتيب. كما سيذهب إشبيلية إلى اليوروبا ليغ على أي حال، ويزور الفريق الأندلسي مدينة مانشستر، بينما ينتظر كوبنهاغن على أرضه دورتموند.

