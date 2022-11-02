لعنة الإصابات تطارد المنتخب الفرنسي

دوليه

يبدو أن لعنة الإصابات لا تزال تطارد المنتخب الفرنسي قبل بداية كأس العالم 2022 في قطر، إذ حرمته من لاعب يوفنتوس بول بوغبا. وأعلنت وكيلة أعمال لاعب خط وسط الديوك بوغبا أنه لن يتمكن من المشاركة في المونديال لأنه «لا يزال بحاجة التعافي بعد العملية الجراحية» التي أجراها في ركبته بداية سبتمبر. وسيعاني وسط الزرق بغياب بوغبا وزميله نغولو كانتي لاعب تشلسي الذي سيبتعد عن البطولة للإصابة أيضا.

وقالت رافاييلا بيمنتا محامية ووكيلة أعمال بوغبا في بيان «بعد الفحوصات الطبية التي أجريت اول من امس، من المؤلم جدا الإبلاغ عن أن بول بوغبا لا يزال بحاجة التعافي بعد العملية الجراحية (في الركبة في بداية سبتمبر). لهذا السبب، لا يمكن لبول الالتحاق بصفوف المنتخب الفرنسي في قطر». وكان بوغبا الذي ساهم في اللقب عام 2018، قد خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في أوائل سبتمبر، واستأنف التدريبات الجماعية مع يوفنتوس في الأيام الأخيرة، لكنه تعرض لإصابة عضلية جديدة ستؤخر شفاءه، وبالتالي ستصعب إمكانية اختياره في القائمة النهائية التي سيعلنها المدرب ديدييه ديشان في التاسع من نوفمبر الحالي.

وإلى جانب بوغبا وكانتي تدور مخاوف بشأن مشاركة عدة لاعبين فرنسيين بسبب الإصابة، مثل رافايل فاران، الذي يعاني تمزقا بسيطا في عضلة الفخذ وأمامه فرصة جيدة للتعافي قبل البطولة، ولكن يظل الأمر غير مضمون. وأيضا لاعبا ريال مدريد كريم بنزيمة وأوريليان تشاوميني اللذان يبدو أنهما لن يشاركا مع النادي الملكي ضد سيلتيك الإسكتلندي اليوم بسبب الإصابة، وهو ما يثير قلق مشجعي الديوك.

