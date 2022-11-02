أنشيلوتي مهدد بالعقوبة

دوليه

أفادت تقارير إعلامية أن لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الإسباني رفعت تظلماً إلى لجنة المسابقات بسبب تصريحات مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي التي انتقاد فيها حكم مباراة فريقه أمام جيرونا في المرحلة الثانية عشرة من الليغا. وانتقد أنشيلوتي حكم المباراة بعد احتسابه ركلة جزاء لجيرونا، والتي وصفها المدرب الإيطالي بـ»المُختَرعة». وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل من الفريقين وهو ما رفع رصيد ريال مدريد إلى 32 نقطة في الصدارة أمام برشلونة بفارق نقطة واحدة فقط فيما أصبح رصيد جيرونا 10 نقاط فقط في المركز السادس عشر.

