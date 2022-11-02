loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أنشيلوتي مهدد بالعقوبة


أفادت تقارير إعلامية أن لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الإسباني رفعت تظلماً إلى لجنة المسابقات بسبب تصريحات مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي التي انتقاد فيها حكم مباراة فريقه أمام جيرونا في المرحلة الثانية عشرة من الليغا. وانتقد أنشيلوتي حكم المباراة بعد احتسابه ركلة جزاء لجيرونا، والتي وصفها المدرب الإيطالي بـ»المُختَرعة». وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل من الفريقين وهو ما رفع رصيد ريال مدريد إلى 32 نقطة في الصدارة أمام برشلونة بفارق نقطة واحدة فقط فيما أصبح رصيد جيرونا 10 نقاط فقط في المركز السادس عشر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة